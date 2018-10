Giúp người khác cầu hôn, chàng trai tá hỏa khi phát hiện cô gái chính là vợ mình

(Dân Việt) Người nhạc công tiến đến gây gổ và đánh lộn với tình địch đang định cầu hôn vợ mình.

Chồng cô gái được cầu hôn chơi nhạc công trong buổi tỏ tình lãng mạn

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Coyoacan, bang Distrito Federal, Mexico, một người đàn ông vì muốn cầu hôn bạn gái theo cách lãng mạn nhất, đã tìm đến một dàn nhạc đường phố Mariachi để nhờ chơi bài tình ca "If They Let Us". Đự dịnh của người đàn ông này là, khi tiếng nhạc của bài tình ca cất lên, anh sẽ từ từ quỳ xuống và nói lời cầu hôn với cô bạn gái mình yêu thương bấy lâu.

Chẳng ngờ, khi nữ chính xuất hiện đã xảy ra sự cố. Người đàn ông còn chưa kịp bắt đầu màn cầu hôn, một nhạc công trong dàn nhạc đã lập tức phát hiện, cô gái kia chính là vợ của mình.

Màn biểu diễn sau đó bị gián đoạn. Người nhạc công tiến đến gây gổ và đánh lộn với tình địch đang định cầu hôn vợ mình. Nhờ có nhiều người ngăn cản, xung đột mới không bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Sau sự việc, người nhạc công cho biết, anh cùng vợ sinh sống tại Miguel Hidalgo, một thành phố thuộc phía tây bang Distrito Federal, Mexico. Anh không hề biết vợ mình còn sở hữu một ngôi nhà ở Coyoacan. Chính vì thế, anh cũng không phát hiện ra chuyện vợ ngoại tình, thậm chí còn định tiến tới với một người đàn ông khác.

Người đàn ông tổ chức màn cầu hôn cũng kêu oan. Anh ta nói mình bị vợ của nhạc công lừa tình, hoàn toàn không biết đối phương đã là phụ nữ có chồng. Nếu biết, anh sẽ không bao giờ có quan hệ yêu đương, càng không phí sức tổ chức màn cầu hôn lãng mạn này.