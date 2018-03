Hà Anh mặc mỏng như sương khoe ngực "khủng", viết thư gửi con gái

(Dân Việt) "Mẹ không cầu con sẽ xinh đẹp như siêu mẫu, cũng chẳng cầu cho con có trí tuệ hơn người. Bởi, đó là những ban tặng mà chỉ có tạo hoá có thể trao" - Bà mẹ mang bầu hơn 6 tháng bày tỏ.

Mới đây, trên trang faceook cá nhân, Hà Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khá dài như bức tâm thư có tựa:"Nhịp đập bé nhỏ của mẹ" gửi con gái trong bụng. Hà Anh viết:"Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Con tuy chưa ra đời nhưng ba vẫn tính "nhà mình có hai người phụ nữ". Ba bảo với bà nội:"Con phải chăm sóc những cô gái của con!".

Con giờ đã 6 tháng 5 ngày. Người ta bảo con to bằng bắp ngô và nằm trong tử cung của mẹ đã to bằng quả bóng đá. Mỗi lần nghĩ đến quả bóng đá của ba là mẹ thấy buồn cười vì không hình dung ra mình phải đeo quả bóng đá to thật là to ở bụng.

Mẹ thì thích mê khi biết con là con gái! Mẹ sẽ tha hồ làm điệu cho mẹ con mình, sẽ tha hồ dạy con trở thành một cô gái ngoan, đáng yêu và đi đâu cũng mang lại nụ cười đến với mọi người!

Còn ba thì dù rất hạnh phúc nhưng đã rất lo lắng! Ba tuyên bố rằng, con sẽ không được phép hẹn hò chàng trai nào cho đến khi 25 tuổi. Rằng nếu có thằng ôn con nào dám "tơ hào" đến con ba sẽ xử lý ngay! Có lúc cao hứng, ba còn tuyên bố con sẽ ở giá cả đời này! Hôm mẹ thấy ba bần thần suy nghĩ, mẹ hỏi, ba bảo ba lo không biết cách chải đầu, tết tóc cho con. Rồi ba lo rằng tụi con trai sẽ làm trái tim con tan vỡ!

Mẹ cười bảo:"Con mà có một phần là con gái mẹ, con gái họ Vũ, thì con chỉ có đi làm vỡ tim người ta thôi chứ ai mà làm vỡ được trái tim con!".

Ba buồn cười con nhỉ, việc gì phải lo đến vậy! Mẹ nghĩ rằng chỉ cần ba mẹ dạy con, như cách cụ và ông bà dạy mẹ, rằng phụ nữ phải nhận thức được giá trị của mình, con sẽ có được sự kiêu hãnh và lòng tự trọng để luôn là một người phụ nữ được tôn trọng trong mắt mọi người.Chỉ cần ba mẹ dạy con cách sống tự lập, sự khiêm nhường, chỉ cần ba mẹ chỉ cho con thấy sức mạnh của tình yêu, và lòng nhân ái, là con sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ, đáng yêu.

Cẩn trọng, chỉ cần chút cẩn trọng và sự thông minh suy nghĩ, con sẽ biết cách lựa chọn cho mình những lựa chọn phù hợp. Ba mẹ sẽ ở đủ gần nhưng cũng đủ xa để có thể cho phép con tự trải nghiệm, vấp váp những sai lầm trong cuộc sống và học ra những bài học. Nhưng rồi sẽ ở bên con, bảo bọc và yêu thương con vô điều kiện.

Con gái bé nhỏ, sinh linh bé nhỏ của ba mẹ! Mẹ không cầu con sẽ xinh đẹp như siêu mẫu, cũng chẳng cầu cho con có trí tuệ hơn người. Bởi đó là những ban tặng mà chỉ có tạo hoá có thể trao.

Nhưng mẹ cầu con có được trái tim yêu thương, bởi có trái tim biết yêu thương, con sẽ là cô gái ngoan, biết san sẻ hạnh phúc và bao quanh mình là tình yêu dành cho tất cả! Hãy an lành và lớn lên từng ngày trong bụng mẹ con nhé! Ba mẹ rất mong ngày sớm nhìn thấy hình hài bé nhỏ của con, và được ôm con vào lòng, được đặt lên con những nụ hôn, tình yêu của ba mẹ!".

Khoảnh khắc Hà Anh tình tứ bên ông xã.

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Hà Anh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. "Có con gái là tuyệt nhất chị Hà Anh ơi. Có một ông bố của 2 cô con gái từng nói với chồng em là "Đời này phải có ít nhất một cô con gái mới chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông" - Facebooker Mai Tran bày tỏ.

Riêng facebooker Điều Giản Dị gửi lời chúc đến Hà Anh:"Cô con gái nhỏ lai giữa nét đẹp của mẹ và bố, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp! Chúc bé lớn lên ấm áp trong lòng mẹ và tình thương yêu của ba".