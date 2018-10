Hậm hực đòi chia tay vì bạn trai chỉ tặng cốc trà sữa ngày 20/10

#16037: Chia tay vì sinh viên rồi mà quá tiết kiệm Hiện tại em học lớp 12 tại 1 trường ở Hà Nội, năm nay em thi đại học và rất thích đọc page. Em mới có người yêu, anh ấy là sinh viên năm 2 tại NEU luôn, sinh năm 1999. Lúc nói chuyện tán tỉnh nhau thì em thấy anh ấy cũng vui tính nên em đổ. Hai lần đi chơi thì cũng chỉ đi ăn vặt thôi chứ không phải quán ăn sang trọng gì vì anh ấy bảo là "Ăn thế cho tiết kiệm!" Nhưng khi yêu tới giờ hơn 3 tháng thì em thấy anh ấy tiết kiệm quá mức luôn. Cái gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm ấy, mà phải gọi là tằn tiện mới đúng, nhiều lúc em còn cảm thấy ki bo. Đi ăn uống thì toàn ăn bờ ăn bụi, nem, ốc, khoai, trà đá, nhân trần ở Ngõ Tự Do, bữa nhiều nhất cũng chỉ 180.000 đồng... Đi chơi, đi xem phim thì cũng toàn mấy bộ phim cũ cũ, có khi chẳng còn ai xem nữa. Rạp chiếu phim giảm giá mới đi xem, giá vé có 40 – 45.000 đồng ấy, bỏng nước không thèm mua vì "đắt", bảo là ăn bỏng với mua nước ở ngoài uống xong rồi vào cho tiết kiệm. Vậy thì sao không chờ nó có bản online mà xem luôn 1 thể. Rồi mua đồ đạc quần áo tặng, thấy em giày cũ cũ mua đôi mới tặng, em tưởng nếu không phải giày auth thì cũng tốt tốt 1 chút, đây mua đôi giày có 120.000, dép guốc có 150.000 đổ lại, quần áo cũng chỉ thế thôi? Mà ăn cũng không có khái niệm ăn ngon hay sao ấy, chỉ có ăn no thôi, cứ chỗ nào RẺ và NO thì ăn. Thời buổi nào rồi còn tặng mấy cái kiểu móc chìa khóa, móc điện thoại, trong khi người ta được tặng son, mỹ phẩm các thứ 300 – 500.000 thôi chứ không đắt gì, còn chưa kể đến giày dép Auth. Đấy các bạn cấp 3 còn được tặng giày Auth nữa nói chi đến sinh viên đại học? Chưa kể đến việc anh ấy học NEU là đã có điều kiện, đi làm thêm lại còn có tiền nữa... Như hôm qua này, em hỏi là: - Thế 20/10 anh tặng em cái gì thế? Đừng như mọi khi nhé? - À có chứ, lần này anh cho em đi uống trà sữa thay trà đá nhân trần nhé! Em sao chép nguyên văn đoạn tin nhắn của anh ấy vào, cả biểu tượng mặt cười luôn ấy. Em mới bảo anh ấy là: - Thế anh đi uống 1 mình đi, 20/10 mà được 1 cốc trà sữa. Chẳng đáng. Tự dưng em thấy chán quá, có nên chia tay không nhỉ. Đây là ki bo chứ có phải tiết kiệm đâu. Lớn rồi mà sao phải thế nhỉ?