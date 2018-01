Hành trình làm nên thương hiệu nghìn tỷ NutiFood

(Dân Việt) Khởi nghiệp từ một tổ hợp “ba lợi ích”, sau gần 30 năm, NutiFood là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về thực phẩm dinh dưỡng tại Việt Nam với doanh thu 8.000 tỷ đồng mỗi năm.

Từ Tổ hợp “ba lợi ích” và chiếc máy xay sinh tố…

Chiếc máy xay sinh tố - biểu tượng của NutiFood.

Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, các dược sĩ, kỹ sư Trạm nghiên cứu dược liệu - Sở Y tế TP HCM thành lập tổ hợp “ba lợi ích” lo đời sống cho CBCNV bù vào đồng lương ít ỏi.Tổ hợpnghiên cứu sản xuất các loại kẹo bổ multivitamin, viên ngậm thông cổ mentha, cốm bổ canxi cho trẻ em… mang tên Đồng Tâm với ý nghĩa “đồng tâm hợp lực” từ góp vốn mua máy móc –tự trồng dược liệu - tự chưng cất nguyên liệu - tự sản xuất - tự phân phối.

Lúc đó để góp vốn, các thành viên vận động nhau về bán vàng góp vào làm vốn quay vòng. "Công sá là của chung, phần lớn chúng tôi làm ngoài giờ ai thấy việc là xúm vào tham gia. Giá bán sản phẩm được xác định đơn giản bằng công cộng thêm một số phần trăm lời. Sản phẩm không cần tổ chức phân phối", Ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch HĐQT, một trong những thành viên sáng lập công tyNutiFood chia sẻ.

Các sản phẩm của Tổ hợp Đồng Tâm đã tạo dấu ấn trên thị trường bởi chất lượng, thành phần công thức tương đương sản phẩm ngoại nhập và giá bán phù hợp với túi tiền đa số người tiêu dùng trong nước.Tuy nhiên, bước rẽ của Tổ hợp Đồng Tâm từ các sản phẩm mang tính chất “thuốc” sang “thực phẩm dinh dưỡng” lại gắn liền với chiếc máy xay sinh tố của một bác sĩ ở bệnh viện nhi thành phố mà sau này là người sáng lập ra NutiFood. Khi đó, thị trường những năm bao cấp bị cấm vận hầu như không có hàng hoá, ngành y tế vô cùng thiếu thốn, bệnh nhân sau mổ khó bảo đảm dinh dưỡng vì thiếu các sản phẩm nuôi ăn truyền được qua ống thông thực quản.

Vị bác sĩ đó đã dùng chính chiếc máy xay sinh tố làm máy nghiền, tạo ra một sản phẩm có thể đưa qua ống thông thực quản của người bệnh, góp phần cứu sống hàng ngàn trẻ em suy kiệt sau phẫu thuật. Chị đã ao ước có một nhà máy để sản xuất đại trà cung cấp sản phẩm cho các bệnh viện. Và người sáng lập NutiFood sau này đã bắt đầu nguyện ước của mình trên xưởng dược còn thô sơ của Tổ hợp Đồng Tâm, chuyển thành Cơ sở Thực phẩm Đồng Tâm, là nơi ứng dụng các đề tài nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng để sản xuất các sản phẩm phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và nuôi ăn bệnh nhân nặng tại các bệnh viện.

Sản phẩm nổi bật thời kỳ này là Enalaz - thực phẩm nuôi ăn qua ống thông dạ dày đầu tiên tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng tại bệnh viện khắp cả nước với giá thành chỉ bằng 1/10 sản phẩm ngoại nhập.

Tháng 3 năm 2000 Cơ sở thực phẩm Đồng Tâm chuyển đổi thành công ty cổ phần với thương hiệu NutiFood với triết lý kinh doanh: “Mỗi sản phẩm làm ra không phải để tìm kiếm lợi nhuận mà trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bức xúc của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển toàn diện về thể chất của người Việt nam”. Công ty bắt đầu có hệ thống đại lý khắp cả nước nhưng chủ yếu phân phối qua các nhà bán sỉ ở chợ đầu mối và sản phẩm tự lan toả khắp cả nước mà các chuyên gia thương hiệu thường gọi là “sản phẩm tự có chân đi”. Tuy nhiên, ngay từ năm đầu tiên, sản phẩm của NutiFood đã được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng VN chất lượng cao” do báo SGTT tổ chức.

Với slogan “Giải pháp dinh dưỡng của chuyên gia”, được coi là kim chỉ nam cho định hướng hoạt động của mình, NutiFood đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu phát triển sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt. Với sự hợp tác của các chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước, NutiFood là công ty đầu tiên trong nước đưa ra thị trường các loại sữa đặc trị dành cho người bệnh có thể nuôi ăn qua ống thông thực quản; sản phẩm đặc trị cho người bệnh tiểu đường, cho trẻ biếng ăn, cho người béo phì; các dòng sản phẩm theo vòng đời từ trẻ sơ sinh, đến các lứa tuổi cần phát triển trí não, phát triển chiều cao, cho bà mẹ mang thai và cho con bú, cho đến người già cần bổ sung canxi…

Kiên định con đường đầu tư R&D và công nghệ

Giây chuyền sản xuất của NutiFood.

Từ năm 2003, NutiFood bắt đầu xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp mở rộng khắp 64 tỉnh thành với tham vọng "cá bé nuốt cá lớn" đối đầu với các công ty đa quốc gia. Nhờ chiến dịch này, doanh thu của công ty tăng trưởng hơn 250% hàng năm, chiếm thị phần cao nhất về sữa bột nguyên kem, trở thành một “hiện tượng” được trường chuyên về quản trị kinh doanh tại TP HCM nghiên cứu và sử dụng như là một case study về một start-up thành công.

"Công cuộc đổi mới với những người sáng lập NutiFood được ví như những bà đỡ cho tư cách doanh nhân của họ. Từ những thầy thuốc trở thành chủ doanh nghiệp, thị trường cạnh tranh đã chính là người thầy nghiêm khắc đưa những bác sĩ, dược sỹ trở thành doanh nhân thực thụ", ông Lê Nguyên Hòa bày tỏ.

Tuy gặp nhiều thuận lợi trên hành trình làm nên thương hiệu nghìn tỷ nhưng NutiFood cũng gặp những khó khăn tưởng chừng không thể vực dậy. Bước vào cuộc cạnh tranh thị trường với những đối thủ ngoại quốc sừng sỏ, công ty non trẻ gặp rất nhiều bỡ ngỡ từ cách làm truyền thông đến cơ chế hoạt động...

Ngoài ra, họ còn phải đối diện với đợt sóng khủng hoảng khu vực thời điểm đó. Tất cả tưởng đã nhấn chìm NutiFood. Những chủ nhân của NutiFood lặng lẽ bán đất, bán vàng thu mua thêm cổ phiếu của công ty mình nhằm tạo bức thành vững chắc cho doanh nghiệp.

Và để vực dậy công ty, những người đứng đầu đã quyết định quay về với giá trị cốt lõi của công ty là làm ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng những yêu cầu về dinh dưỡng chuyên biệt của người tiêu dùng. Và công ty cũng kiên định con đường để thành công thì cần phải đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu sản phẩm và đầu tư công nghệ để làm ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất. Để phát triển thị trường, các nhà quản lý NutiFood chủ trương chiêu nạp anh tài, xây dựng hệ thống tiếp thị chuyên nghiệp. Những tên tuổi có cỡ đã được mời. NutiFood dần hình thành các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu, phân phối một cách căn cơ. Các thế hệ lãnh đạo kiên định mục tiêu giữ công ty thuần Việt để từ chối nhiều lời mời hàng triệu USD của các đối tác nước ngoài khi họ muốn sở hữu cổ phiếu NutiFood.

Năm 2005 NutiFood xây dựng nhà máy sữa nước đầu tiên của mìnhtại khu CN Mỹ Phước, Bình Dương. Có thể nói đây là một dấu mốc quan trọng với sự phát triển của công ty NutiFood, với hệ thống dây chuyền thiết bị hiện đại theo công nghệ Đức, Thụy Điển. Ông Lê Nguyên Hòa nhớ lại vào thời điểm đó thì nhà máy sữa nước của NutiFood thuộc loại hiện đại nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ. Theo ông Hòa thì lợi thế của NutiFood là công ty sinh sau đẻ muộn so với nhiều công ty sữa có thâm niên ở Việt Nam và chủ trương của Ban lãnh đạo coi đầu tư công nghệ là bước tiên quyết nên ở thời điểm nào dây chuyền sản xuất của NutiFood cũng thuộc dạng hiện đại nhất ở Việt Nam, thậm chí so với cả thế giới vì ở thời điểm đầu tư, NutiFood luôn chọn công nghệ mới nhất hiện đại nhất cho nhà máy của mình.

Đội ngũ tiếp thị sữa về nông thôn của NutiFood những ngày mới khởi nghiệp chưa lâu.

Kiên định con đường đầu tư cho nghiên cứu& phát triển và dây chuyền công nghệ hiện đại, NutiFood đã đạt được những thành công mà nhiều đối thủ mơ ước. Thành công nhất của NutiFood có lẽ là đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm sữa đặc trị cho trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi Grow Plus vào năm 2012. Đây là kết quả gần 5 năm trời nghiên cứu và phát triển sản phẩm của đội ngũ bác sĩ và chuyên gia NutiFood, những người đã từng có thời gian ngồi ở phòng khám suy dinh dưỡng cho trẻ rất lâu ở phòng khám nên hiểu rất rõ về bệnh lý này của trẻ. Đây là sản phẩm đặc trị đầu tiên và duy nhất trên thị trường Việt Nam và cả trên thế giới dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi.

Sản phẩm vừa ra đời đã được các bà mẹ đón nhận vì có hiệu quả cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ rất rõ rệt. Và nhờ sự “truyền miệng” từ chính các bà mẹ khi cho con sử dụng sản phẩm Grow Plus của NutiFood, doanh số tăng trưởng của Grow Plus lúc vừa ra đời chỉ khoảng vài trăm tỷ thì đến năm 2016 đã tăng lên con số vài ngàn tỷ. Đầu năm 2017, Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Nielsen chứng nhận sản phẩm Grow Plus là nhãn hàng đứng đầu về thị phần sản lượng của phân khúc sữa đặc trị dành cho trẻ em trong ngành hàng sữa bột trên toàn quốc trong năm 2016.

Từ một công ty có quy mô vài chục tỷ đồng, đến nay công ty có doanh thu gần 8000 tỷ đồng mỗi năm. Công ty thiết lập nên hệ thống phân phối rộng khắp, nhiều sản phẩm của NutiFood chiến vị trí dẫn dầu thị trường. Ngoài các sản phẩm dinh dưỡng đặc trị, doanh nghiệp đã mở rộng sang các sản phẩm dinh dưỡng hàng ngày như sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua… Hiện nay các sản phẩm của công ty bán tại 64 tỉnh thành trên cả nước và được người tiêu dùng rất ưa chuộng.