Hữu Công nhận bị vu khống, bức xúc "bóc phốt" Linh Miu

(Dân Việt) Hữu Công cho biết anh không đánh đập Linh Miu, nhưng điều Linh Miu "tố" anh đều là chiêu trò PR, giải dối.

Mới đây, trên facebook cá nhân của mình, diễn viên Hữu Công đã có một chia sẻ khá dài gây sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt trong chia sẻ lần này, anh lại trực tiếp nhắc tới người yêu cũ Linh Miu, theo đó Hữu Công cho biết anh quá bức xúc vì bị Linh Miu vu khống, buộc phải lên tiếng để bảo vệ bản thân và gia đình.

Hữu Công bất ngờ lên tiếng "bóc phốt" Linh Miu.

Trong một bài phát biểu mới đây, Linh Miu bày tỏ rằng trong quá khứ nhiều lần cô đã bị Hữu Công đánh đập mỗi khi cãi vã. Đặc biệt người đẹp tai tiếng này nhấn mạnh Hữu Công có xu hướng bạo lực gia đình. Nói về điều này, Hữu Công cho rằng đây là một chiêu trò PR "bẩn" của Linh Miu vì cô sắp ra mắt một MV ca nhạc riêng. Hữu Công phủ nhận việc anh đánh đập Linh Miu, tất cả chỉ dừng lại ở "1, 2 cái tát". Lý do xảy ra điều đó, Hữu Công cho hay: "Tôi không phủ nhận có sự xô xát giằng co khi hai người cãi nhau, mỗi lần Linh đòi bỏ đi, tôi là người níu kéo,cứ thế giằng co nhau, và Linh cào cấu tôi xước hết người, cắn tôi ngập cả răng".

Hữu Công chia sẻ rằng trong quá khứ, Linh Miu từng xúc phạm bố mẹ anh: "Bố mẹ mày là loại nghèo" - Hữu Công nhắc lại lời Linh Miu. Chính vì thế anh mới "tức nước vỡ bờ" mà tát Linh Miu. Trước đây nam diễn viên không chia sẻ điều này vì không muốn nhắc tới quá khứ khiến bố mẹ phiền lòng.

Hữu Công cho biết những điều Linh Miu "tố" anh đều là giả dối.

"Đúng, gia đình tôi nghèo nhưng bố mẹ tôi dạy dỗ tôi đến nơi đến chốn. Tôi không đi ăn trộm ăn cắp, không làm những điều trái với xã hội, và cũng không nhờ vả Linh cũng như những người khác bất kì một thứ gì.Đối với tôi, Linh có thể sỉ nhục, tuy nhiên với bố mẹ tôi thì không thể với bất kì một lý do gì" - Hữu Công nhấn mạnh.

Hữu Công chia sẻ sau khi cãi nhau, anh từng bắt gặp Linh Miu trong khách sạch và có sự hiện diện của một người đàn ông khác. "Tính của Linh là vậy đấy. Luôn có phương án dự phòng. Tôi là một người đã từng yêu điên cuồng, và bất chấp bạn bè ngăn cản, tôi vẫn cứ tiếp tục với Linh mặc dù mọi chuyện nó cứ sờ sờ trước mắt. Rồi đổi lại, tôi mất hết anh em bạn bè, nhưng tôi vẫn cố, vì cái lý tưởng tình yêu của mình, tôi cứ lao theo một cách mù quáng" - Hữu Công nói.

Linh Miu và Hữu Công từng một thời là cặp đôi được nhiều người yêu thích.

Câu chuyện tranh cãi giữa Linh Miu và Hữu Công bắt nguồn từ khi Linh Miu lên tiếng về việc mẹ cô đi dự đám cưới của Hữu Công và vợ. Cô cho rằng khá "thất vọng" với hành động của mẹ ruột. Về phía Hữu Công, anh cho rằng đó là một hành động rất đáng tri ân của mẹ Linh Miu dành cho mình, bởi khi hai người còn yêu nhau, Hữu Công như con trong gia đình. Ngay sau đó, Linh Miu đáp trả bằng việc kể ra nhiều "thói hư, tật xấu" của Hữu Công trong quá khứ.