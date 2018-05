Khánh My chạm mặt Nhã Phương sau ồn ào tố Trường Giang tán tỉnh, theo đuổi

(Dân Việt) Cuộc đụng độ giữa Nhã Phương và Khánh My trong cùng 1 sự kiện khiến khán giả chú ý.

Khánh My và Nhã Phương đụng độ nhau tại một sự kiện.

Khi ồn ào chuyện tình cảm giữa Trường Giang, Khánh My, Nhã Phương đang dần lắng xuống thì trong sự kiện gần đây nhất, Nhã Phương – Khánh My bất ngờ chạm trán nhau nhưng cả 2 ngó lơ nhau, không bắt chuyện hỏi han như đồng nghiệp bình thường.

Cụ thể, cả 2 người đẹp vô tình được sắp xếp ngồi cùng hàng ghế đầu, Nhã Phương bước vào trước, cách đó 3 số ghế là Khánh My. Phát hiện ra điều này, Nhã Phương nhanh chóng di chuyển ra phía sau nói chuyện với ekip của mình, mặc cho Khánh My tạo dáng chụp ảnh tại chỗ của mình. Khi đến giờ diễn ra sự kiện, Nhã Phương bình thản quay trở lại ghế, vui vẻ chụp ảnh cùng chị gái rồi theo dõi chương trình.

Trước đó, Khánh My đã lên tiếng về việc Trường Giang từng nhiều lần tán tỉnh, theo đuổi cô khi đang yêu Nhã Phương. Anh còn luôn miệng nói với cô rằng: “Anh rất thích em, vì em đẹp” để bày tỏ tình cảm.

Khánh My chia sẻ thêm, ngoài nhắn tin cưa cẩm, Trường Giang còn thường xuyên đến nhà cô gặp và ăn cơm với các anh chị của cô. Khánh My cũng hé lộ rằng, cô và Trường Giang đã quen biết nhau từ năm 2011 sau khi đóng chung tiểu phẩm.

Chia sẻ của Khánh My khiến ồn ào tình ái của Trường Giang một lần nữa dậy sóng. Rất nhiều đồn đoán cho rằng người đẹp đang muốn lợi dụng tên tuổi Trường Giang để gây sự chú ý. Mặt khác một số ý kiến cho rằng, Khánh My đang học theo cách Nam Em "bóc phốt" nam danh hài để nhận được sự thương cảm từ nhiều người. Đứng trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng, Khánh My quyết định lên tiếng.

Nữ diễn viên cho biết, trước khi công khai mọi chuyện cô bị nói là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác nên phải ra mặt lên tiếng: "Trước đó, có thông tin tôi là người thứ 3 chen vào cuộc hẹn hò của Trường Giang nên tôi muốn lên tiếng 1 lần rồi thôi chứ không nghĩ mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa như vậy. Tôi hi vọng sau cuộc phỏng vấn này mọi chuyện sẽ lắng xuống để tôi tập trung phát triển sự nghiệp của mình" - Khánh My bày tỏ.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân Khánh My cũng dằn mặt antifan vì dùng những lời lẽ xúc phạm đến mình khi cô công khai sự thật về chuyện Trường Giang:

"Đáng lẽ ra Khánh My không quan tâm chuyện vớ vẩn này hay suốt ngày chỉ biết tạo scandal ra để nổi tiếng. Tôi không quan tâm chuyện của ai. Nếu Khánh My không đính chính lại thì có một số fans anh Trường Giang hoặc antifan tay nhanh hơn cả não. Và có khi fans anh Giang cũng không hề biết. Vì fans ruột thật sự của anh không phải vô học, fans anh biết thế nào là tốt cho thần tượng mình..."