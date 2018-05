Khánh My: "Nhã Phương đã chịu nhiều thiệt thòi về mình rồi"

(Dân Việt) Sau khi "tố" Trường Giang từng tán tỉnh mình trong quá khứ, Khánh My đã chia sẻ những thông tin cụ thể về vụ việc.

Mới đây, nữ ca sĩ - người mẫu Khánh My bất ngờ chia sẻ về chuyện cô từng từ chối lời tán tỉnh của Trường Giang trong khi nam diễn viên hài yêu Nhã Phương. Khánh My còn kể lại việc Trường Giang thường xuyên qua nhà mình để ăn cơm, tạo sự thân thiết với người thân trong gia đình. Hiện tại, Trường Giang vẫn im lặng, về phía Khánh My, cô đã trả lời những câu hỏi của dư luận vì muốn cho sự việc chìm xuống, ngoài ra còn để bác bỏ thông tin cho rằng Khánh My muốn phá vỡ hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương.

Khánh My gặp nhiều phiền toái trong cuộc sống sau khi chia sẻ chuyện Trường Giang tán tỉnh cô trong quá khứ.

Khánh My cho biết, cuộc sống của cô gặp nhiều phiền toái sau khi công khai chuyện quá khứ. "Tôi không bị ảnh hưởng gì cả bởi mọi chuyện chia sẻ đều là mở lòng với nhau thôi. Trước đó, có thông tin tôi là người thứ 3 chen vào cuộc hẹn hò của Trường Giang nên tôi muốn lên tiếng 1 lần rồi thôi chứ không nghĩ mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa như vậy.

Không riêng gì những ồn ào hay tin đồn, ngay cả khi tung sản phẩm mới hay có hoạt động gì cũng sẽ có những ý kiến trái chiều. Có những bạn vào facebook bình luận rất vô văn hóa nên tôi cảm thấy buồn cho giới trẻ hiện tại.

Tôi hi vọng sau cuộc phỏng vấn này mọi chuyện sẽ lắng xuống để tôi tập trung phát triển sự nghiệp của mình" - Khánh My bày tỏ.

Khánh My không muốn phá vỡ hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương.

Nhiều ý kiến thắc mắc về việc dù đã từ chối một cách rõ ràng với Trường Giang nhưng vẫn để nam diễn viên này qua nhà ăn cơm, nói chuyện với người thân. Lý giải về điều này, Khánh My cho hay Trường Giang có chơi thân với một số bạn bè, trong đó có cả chị gái của Khánh My. Việc Trường Giang qua ăn phở của chị gái nữ ca sĩ không hề liên quan gì tới cô.

Khánh My nói thêm, hiện tại cô không lưu giữ những tin nhắn của Trường Giang dành cho mình nữa bởi cô không quan tâm tới những lời tán tỉnh của Trường Giang. "Chuyện đã lâu lắm rồi và tôi cũng đã từng đổi điện thoại nên không còn lưu giữ nữa. Mà nếu còn lưu lại thì tôi cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Mình moi tin nhắn cũ ra để làm gì nữa?

Tôi và anh Trường Giang chỉ dừng lại ở mức tình cảm anh em, bạn bè thôi. Tôi không muốn làm tổn thương Nhã Phương vì cô ấy chịu nhiều thiệt thòi về mình rồi" - Khánh My tâm sự.

Khánh My bức xúc chuyện fan hâm mộ của Trường Giang

Sau khi chia sẻ về chuyện Trường Giang từng tán tỉnh mình trong quá khứ, Khánh My đã bị nhiều fan của Trường Giang xúc phạm. Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Đáng lẽ tôi không quan tâm đến chuyện này nhưng bị một số fan của anh Trường Giang "tay nhanh hơn cả não" đã vào Facebook tôi, nhắn tin vào số máy trợ lý của tôi nhục mạ và chửi rất thậm tệ, mà không chịu tìm hiểu cho kỹ. Tôi là Khánh My, bên chương trình "Ca sĩ giấu mặt". Còn cô gái Khánh My kia là diễn viên". Người đẹp 29 tuổi khẳng định rằng cô không dùng scandal để mua sự nổi tiếng, vị trí của cô trong showbiz ngày hôm này hoàn toàn xuất phát từ khả năng của bản thân.