Khổ tâm vì bạn gái “nghiện” khoe ảnh gợi cảm trên Facebook

(Dân Việt) Facebook em đủ các loại hình, hình mặc đồ ngắn cũn cỡn, mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập, hình mặc quần bò 5cm, hình bikini...

Chào các chuyên gia tâm lý. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia. Tôi năm nay 32 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, tôi hiểu đồng tiền, bát gạo quan trọng thế nào nên học hành, làm việc không biết mệt mỏi. Được cái này thì mất cái kia, đã mải làm thì không có thời gian yêu đương, tán tỉnh bạn gái. Tôi chỉ có mối tình học trò thời cấp 3, rồi suốt hơn 10 năm sau đó không yêu một ai. Bạn gái mải mê khoe dáng trên Facebook khiến tôi không vừa mắt (ảnh minh họa) Cho đến cách đây 1 năm, tôi gặp em, môt cô gái kém tôi 7 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. Em là người vô tư, thích nói thích, không nói là không. Tôi cũng không mất nhiều thời gian để tán được em. Thuở mới yêu nhau, em hơi mập nhưng cũng “sống ảo” bất chấp. Tôi không quan tâm lắm, nghĩ còn trẻ thì cô gái nào chả muốn chụp hình đăng Face. Rồi em đi tập gym để giảm cân. Phải nói tôi cực nể tính kiên trì của em. Chỉ vài tháng mà em giảm 6 cân liền, vóc dáng rất cân đối. Có cô bạn gái trẻ đẹp, tôi không giấu nổi niềm tự hào. Có điều… Người ta nói đúng, ở đời chẳng có gì là hoàn hảo. Trước đây mập mạp thì em chỉ khoe mặt, giờ đẹp rồi em lại mải mê khoe dáng. Facebook em đủ các loại hình, hình mặc đồ ngắn cũn cỡn, mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập, hình mặc quần bò 5cm, hình áo hở ngực trễ vai, hình bikini… Thú thật, tôi không vừa mắt với cách khoe dáng kiểu đó. Tôi nghĩ, chắc cũng không nhiều người đàn ông muốn nhìn bạn gái đăng ảnh hở hang trên mạng xã hội. Mạng xã hội có người này, người kia… có cả người thân, đồng nghiệp của tôi nữa. Tôi rất khó xử. Tôi góp ý với em nhiều lần, kết quả luôn là cãi vã. Em bảo, đẹp thì có quyền khoe, con gái chỉ có một thời xuân sắc, lúc này không khoe thì lúc nào… Cãi nhau quá nhiều, em cũng thỏa hiệp rằng sẽ ko mặc quá hở hang ra đường nhưng trên mạng xã hội thì tôi không có quyền quản em. Có lúc cãi căng quá, em nói chia tay. Tôi 32 tuổi rồi, chỉ muốn yên ổn lập gia đình chứ không muốn chia tay nữa. Nhưng tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này… Xin hãy cho tôi lời khuyên! B.H (Phú Thọ) Tư vấn từ chuyên gia tâm lý: Chào bạn! Chắc hẳn khoảng thời gian này, bạn đang có nhiều điều bất an về sự thay đổi tính cách của bạn gái và việc nên hay không tiếp tục mối quan hệ lâu dài. Có thể bạn cần phải cân nhắc về vấn đề này, đó là sự khác biệt về tuổi tác. Rõ ràng trong suy nghĩ, lối sống của hai bạn có nhiều điểm khác biệt. Bạn tự hào về một người bạn gái xinh và trẻ đẹp thì họ cũng muốn được thừa nhận ở mạng xã hội. Nếu hai bạn đã nói chuyện với nhau những cuối cùng vẫn không tìm ra được điểm chung cho chuyện này thì bạn có thể trò chuyện thêm với một vài người bạn của mình để họ cho bạn lời khuyên. Mọi sự vẫn là ở bạn, bởi vì bạn không thể nào thay đổi được cách sống quan niệm của ai. Nếu chúng ta chấp nhận được điểm khác biệt của đối phương, dung hòa được nó thì mới có thể tiến tới dài lâu. Còn nếu không thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ vì chuyện này rất có thể còn xảy ra nhiều lần. 32 tuổi chỉ là một con số, nó không có quá nhiều ý nghĩa trong chuyện tìm kiếm hạnh phúc. Bạn không nên vì thế mà vội vàng. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc! Chuyên gia tâm lý Lê Thị Thảo (Trung tâm tư vấn và đào tạo Rồng Việt)

Tag: co gai, ban gai, ban trai, khoe than, mang xa hoi, be tac