Khốn khổ vì chồng như "thú hoang" trong chuyện phòng the

(Dân Việt) Đêm tân hôn ngọt ngào mà người vợ trẻ tên Thuỷ mong chờ đã trở thành ác mộng khi chồng cô biến thành người khác, lao vào vợ như muốn "ăn tươi nuốt sống".

Chị Ng. 31 tuổi ở Quận Ba Đình, Hà Nội tìm gặp chuyên gia tâm lý vì những áp lực phòng the. Chị từng làm tiếp viên hàng không, nhưng từ khi sinh con, đã chuyển sang công việc phục vụ mặt đất. Theo lời chị, lấy được người chồng cao to đẹp trai, lương cao đã mừng nào ngờ do được nhiều phụ nữ mến mộ, lại có máu trăng hoa, nên chuyện lăng nhăng bồ bịch của anh thường xuyên diễn ra làm chị khốn khổ.

Những chiêu trò lạ của chồng trong chuyện giường chiếu khiến chị từ ngỡ ngàng đến sợ hãi. Ảnh minh họa

Nhưng khổ nhất là những khi "gần gũi" chồng, anh chỉ thích làm những việc không giống ai. Chị kể, thời gian đầu khi mới cưới, đã phát hiện chồng có sở thích quan hệ kỳ quặc. Chị cũng đọc sách báo nhiều nên không phải không biết những chuyện khác thường đó. Thậm chí còn biết cả 36 tư thế ái ân nhưng khi thấy chồng dụ dỗ “ta giồng cây chuối đi” chị vẫn không hiểu đó là kiểu gì nhưng cũng cố chiều cho chồng hài lòng.

Nào ngờ chỉ mới "trồng cây chuối" có mấy phút mà máu dồn xuống đầu không chịu nổi. Chị chẳng thấy một chút hạnh phúc gì trong chuyện ái ân mà chỉ thấy khổ sở và… nhục nhã. Chị nghĩ, mình chẳng khác gì một thứ robot tình dục để chồng thoả mãn. Đã thế, chồng lại tưởng vợ thích thế mà cứ giả vờ không thích, nên càng cố "câu giờ" kéo dài thời gian quan hệ cho đến khi chị bật khóc mới chịu thôi.

Chị nói: “Nhiều khi nhớ lại mối tình đầu với người yêu cũ trước đây thèm một phút âu yếm nhẹ nhàng mà không thể có. Lại nghĩ đến những lúc chồng động vào người đã nổi da gà mà xót xa cho một đời nhan sắc tàn phai. Bởi vậy, trong tôi lúc nào cũng có ý nghĩ phản bội, khao khát gặp một người đàn ông thực sự yêu thương mình, được vuốt ve, nói cho nhau nghe những lời êm ái, ngọt ngào”.

Trong nhật ký đàm thoại của Linh Tâm, còn khá nhiều “ca” kỳ dị. Đêm tân hôn ngọt ngào mà người vợ trẻ tên Thuỷ mong chờ đã trở thành ác mộng khi chồng cô biến thành người khác, lao vào vợ như muốn "ăn tươi nuốt sống". Anh ta không quan tâm đến vẻ mặt thảng thốt, sững sờ của vợ. Và đến khi người vợ tỏ vẻ sợ hãi đến tột cùng, anh ta lại càng có những động tác mạnh, kèm theo không ngớt văng ra những câu nói rất tục.

Đêm tân hôn, cô đã khóc rất nhiều, cô không hiểu vì sao chồng mình lại hành động như thế? Cô tự hỏi, chẳng nhẽ đêm cuối cùng của vợ chồng cô sao?

Sáng tạo giường chiếu chỉ thành công khi có sự đồng thuận của hai vợ chồng. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà, phần lớn phụ nữ không có nhu cầu và không thích chồng sử dụng kỹ xảo khi quan hệ, hay có những kiểu chăn gối kỳ dị. Ông Hoà cho rằng, trong thực tế có không ít đàn ông vẫn băn khoăn về cái gọi là “kỹ xảo”. Ông Hòa khẳng định:

“Có nam giới hỏi chuyên viên tư vấn vòng vo mãi, nhưng hoá ra chỉ muốn biết có những kiểu cách gì thật lạ, thật hấp dẫn để giúp vợ đạt được cực khoái? Tôi phải vất vả mới thuyết phục họ hiểu được rằng, kỹ xảo chỉ có tác dụng khi nó hội đủ bốn yếu tố:

Một là, tình cảm vợ chồng rất nồng nàn, đằm thắm.

Hai là, vợ chồng đều hưởng ứng và vui lòng thực hiện.

Ba là, cả hai đều có kiến thức và quan niệm cần đổi mới để tránh nhàm chán.

Bốn là, những kỹ xảo định áp dụng đã được khoa học thừa nhận và nằm trong phạm vi thực hiện lâm sàng cho phép.

Nếu thiếu một trong bốn yếu tố trên, việc áp dụng kỹ xảo không những không đem lại kết quả mong muốn mà còn làm tổn hại đến tình cảm và nhân cách người bạn đời”.