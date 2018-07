Kiểm tra ngay ngày sinh, nếu rơi vào 4 ngày âm lịch này thì cả đời sung túc, thịnh vượng

Trong tử vi học có nói, có 4 ngày âm lịch được thượng đế ban phước, được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, vì vậy ai sinh vào 4 ngày này thì xác định cả đời êm ấm, không phiền não lo âu.

Đối với chúng ta mà nói, một đời người đã là quá dài. Nếu như được sống sung túc cả một đời thì còn gì bằng. Trời sinh mỗi người mỗi số phận, vì vậy, nếu may mắn được hưởng nhiều phúc phần thì chắc chắn sẽ có cuộc sống an yên hạnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh những con giáp, ngày sinh tháng đẻ cũng có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của mỗi người. Trong tử vi học có nói, có 4 ngày âm lịch được thượng đế ban phước, được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, vì vậy ai sinh vào 4 ngày này thì xác định cả đời êm ấm, không phiền não lo âu. Ngoài ra, vận may của họ cũng khiến cả gia đình ngày càng thịnh vượng, không những 1 đời mà cả 3 đời đều được hưởng vinh hoa phú quý. Cùng xem đó là những ngày nào nhé!

1. Ngày 2 và ngày 7 âm lịch

Ai sinh vào ngày 2 và ngày 7 âm lịch thì xác định được trời ban phước và trở thành quý nhân trong gia đình. Đây là 2 ngày tốt trong tháng và được các vị thần may mắn chiếu cố, nên những người sinh vào ngày này thường rất thông minh và lanh lợi. Họ là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên trong gia đình và cũng là người có tầm ảnh hưởng quan trọng. Bước vào tuổi trung niên, họ sẽ sống xa nhà, nhưng nhờ vậy mà càng mang đến nhiều may mắn cho gia đình hơn. Họ không những tạo được cuộc sống vững chắc cho bản thân mình mà còn giúp đỡ bố mẹ, anh chị em, cho họ một gia đình đầy đủ và sung túc. Đặc biệt sau 40 tuổi, những người sinh vào 2 ngày này sẽ có vị trí nhất định trong xã hội, là niềm tự hào của gia đình, những phúc phần của họ được lưu danh về sau và con cháu cũng được "thơm" lây.

2. Ngày 16 âm lịch

Ngày 16 âm lịch cũng là một trong những ngày đẹp không kém ngày Rằm. Nếu ai sinh vào ngày này thì xác định họ là những người mạnh mẽ, có ý chí kiên định, đặc biệt đối với cuộc sống tình cảm thì vô cùng ngọt ngào, dễ chịu. Những người sinh vào ngày này thường sống thiên về tình cảm, mặc dù họ có lý trí, nhưng tình cảm vẫn chiếm ưu thế. Đa số họ là những người không màn khó khăn, và luôn hướng về phía trước với mong muốn được tạo dựng một cuộc sống gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Chỉ cần có người sinh vào ngày 16 sống chung nhà thì cả gia đình không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, không những thế, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều gặp được nhiều may mắn, tài vận cũng vì vậy mà ngày càng dồi dào, của cải dư dả đến mức để lại cho được những đời sau.

3. Ngày 26 âm lịch

Nếu gia đình nào có người sinh vào ngày 26 âm lịch thì xác định sẽ vô cùng tự hào về họ. Đa số những người sinh vào ngày này đều rất hoàn hảo và thông minh, họ được xem là ngôi sao sáng của cả dòng họ. Mặc dù không sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng họ lại được hào quang chiếu sáng, con đường công danh, sự nghiệp hay tình cảm hôn nhân đều viên mãn đến bất ngờ. Bước vào giai đoạn trung niên, cuộc sống của những người này như bước sang một trang mới thịnh vượng và rực rỡ hơn. Đến sau 40 tuổi, họ không những xây dựng được cuộc sống sung túc, mà gia đình cũng gặp được nhiều may mắn, kéo theo tài vận cũng ngày càng tăng. Hậu vận, con đàn cháu đống, ai nấy cũng đều thành đạt, được hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)