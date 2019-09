"Mắc kẹt" trong gia đình có chiến tích kinh khủng về hôn nhân, tôi không thoát khỏi số phận

Năm nay, tôi 28 tuổi và đang làm công nhân may mặc ở một nhà máy trong khu công nghiệp ven đô. Do điều kiện gia đình, tôi học hết cấp ba rồi đi làm luôn chứ không có cơ hội học tiếp. Cách đây 6 năm, tôi từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan nhưng phải về nước sớm do gặp phải công ty môi giới lừa đảo.

Từ đó đến nay, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn ở phòng trọ rồi đến nhà máy chứ ít giao lưu với ai. Tôi sống khép kín như thế cũng vì hoàn cảnh gia đình mình. Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, ba có hai vợ và bảy người con nhưng hiện sống không hôn thú với một người phụ nữ goá chồng.

Các anh chị em cùng cha khác mẹ của tôi đều có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi có ba chị gái thì một người lấy chồng hơn cả tuổi ba, một người có bốn đời chồng còn một người có ba đứa con nhưng một đứa một cha.

Tôi kẹt giữa một gia đình toàn đổ vỡ. Ảnh minh họa

Các anh trai của tôi cũng không khá hơn, người thì ly hôn vợ, người thì vợ mất, người thì vợ ngoại tình đang ly thân. Nhà tôi lại quá nghèo, bản thân không có tài cán gì, học hành dang dở. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ dám mở lòng với ai dù có cảm tình với nhiều người.

Cách đây hơn một năm, tôi gặp Thắng, anh có tiệm sửa chữa điện thoại di động trước nhà máy tôi làm. Qua vài lần gặp gỡ tiếp xúc, Thắng có ý muốn theo đuổi nhưng tôi tìm cách né tránh.

Về sau, tôi cũng kể thành thật hoàn cảnh gia đình cho Thắng nghe và rất hạnh phúc khi anh bảo: “Đối với anh, điều đó không quan trọng, anh lấy em chứ có phải gia đình em đâu mà lo”. Vì thế, tôi yên tâm bước vào tình yêu với Thắng mà không chút đắn đo.

Anh đã cho tôi chút niềm tin vào cuộc sống vì trước đây tôi nghĩ sinh ra trong một gia đình như thế thì chẳng bao giờ tôi có được hạnh phúc. Tôi đã trao cho Thắng tất cả và bắt đầu mơ về một đám cưới.

Chúng tôi thống nhất sẽ không nói thật về hoàn cảnh gia đình tôi cho ba mẹ Thắng biết cho đến khi đám cưới xong xuôi. Bởi gia đình Thắng nề nếp, anh lại là con trai duy nhất.

Những lần tôi đến chơi, ba mẹ Thắng đều đón tiếp vui vẻ khiến tôi rất mừng. Hai bác đã về nhà tôi thưa chuyện bỏ trầu để tính chuyện cưới xin vào đầu năm sau. Nhưng cách đây vài tuần, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến.

Một người bà con xa của Thắng biết về chuyện nhà tôi đã nói lại với ba mẹ anh. Gia đình họ đã thay đổi thái độ hoàn toàn, mẹ anh cấm Thắng không được qua lại với tôi. Bà nói bóng gió rằng: “Nhìn nhà nó như thế thì tương lai của nó cũng giống như vậy mà thôi, muốn lấy nhau thì hãy tát cạn nước biển rồi lấy”.

Lúc đầu, Thắng rất kiên quyết nhưng về sau do tác động cũng lung lay và tìm cách né tránh tôi. Tôi thấy trời đất như sụp đổ, dù cho là anh chị em cùng cha khác mẹ nhưng tôi không thể phủ nhận cùng chung một dòng máu.

Nhưng tôi đâu có quyền lựa chọn gia đình mình sinh ra và muốn rơi vào hoàn cảnh như thế. Đau đớn hơn, tôi phát hiện ra mình đã có thai trong khi bạn trai nghe lời gia đình không chịu gặp mặt.

Tôi tìm đến mẹ anh với hy vọng vì đứa cháu trong bụng tôi bà sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng tôi đã nhầm. Mẹ anh mỉa mai: “Chắc gì đó là con cháu nhà tôi, nhìn vào các chị của cô thì biết, ba đứa con của ba người đàn ông cơ mà. Mà nói thật, cái tính lăng nhăng lắm vợ nhiều chồng có di truyền cả đấy, gia đình tôi đâu có dại mà ‘rước voi về giày mả tổ” chứ”.

Tôi nghe thế mà quặn thắt trong lòng, biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Có lẽ số phận đã định đoạt cho tôi một kết cục không khác gì anh chị em của mình. Tôi thật quá ảo tưởng khi mơ về mơ về một mái ấm gia đình trọn vẹn hạnh phúc như bao người khác.