MC Phan Anh thất vọng về cách CSAGA đưa thông cáo cùng Phạm Anh Khoa

Ngày 12.5.2018, Trung tâm CSAGA và ca sĩ Phạm Anh Khoa đưa thông cáo báo chí có nội dung: "Trước các cáo buộc của vũ công Phạm Lịch, Nga My và một số nữ nghệ sĩ hoạt động chung với ca sĩ Phạm Anh Khoa về những lời nói và hành vi quấy rối tình dục trong luyện tập và biểu diễn, vào ngày 11 tháng 5 năm 2018, một cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn đã diễn ra giữa đại diện Trung tâm CSAGA (Tổ chức phi chính phủ, hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái) với ca sĩ Phạm Anh Khoa dưới sự chứng kiến của Liên minh truyền thông về quyền của người dễ bị Tổn thương (RIM) về các cáo buộc này. Ngày 12 tháng 5 năm 2018, cuộc đối thoại này được phát sóng trên kênh truyền hình GTV và được chia sẻ công khai trên trang Góc nhìn Báo chí Công dân, trên các trang web và FB của CSAGA. Tại cuộc đối thoại, ca sĩ Phạm Anh Khoa đã khẳng định anh không có ý định gạ tình như bị cáo buộc. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận một số hành vi, lời nói đã nêu đối với bạn diễn, xuất phát từ tính cách bỗ bã, bản năng của cá nhân cũng như môi trường hoạt động khá đặc thù của giới văn nghệ sĩ. Trước sự phân tích của đại diện trung tâm CSAGA, ca sĩ Phạm Anh Khoa đã nhận thức rõ phong cách tập luyện, ngôn từ và hoạt động như vậy có thể vô tình gây hiểu lầm và tổn thương cho bạn diễn nói riêng cũng như một số phụ nữ nói chung. Từ nhận thức này, ca sĩ Phạm Anh Khoa chính thức nói lời xin lỗi tới vũ công Phạm Lịch, Nga My và bất cứ bạn diễn nữ nào đã cảm thấy bị tổn thương trước lời nói, hành vi mà anh đã gây ra. Đồng thời, Phạm Anh Khoa tuyên bố một chương trình hành động nhằm nâng cao nhận thức cho các nam nghệ sĩ khác nói riêng và nam giới nói chung đã và đang có những lời nói và hành vi tương tự nhằm giúp tránh gây tổn thương cho bạn diễn nữ nói riêng cũng như phụ nữ và trẻ em gái nói chung. Anh cũng hoàn toàn tự nguyện tuyên bố sẽ tham gia nhiệt tình các hoạt động vì bình đẳng giới, chống quấy rối tình dục do trung tâm CSAGA tổ chức một cách phi vụ lợi. Chúng tôi tin với hành động này, Phạm Anh Khoa sẽ nỗ lực để khắc phục những hiểu lầm, những tổn thương không đáng có trong thời gian vừa qua. Từ đó lan truyền thông điệp về việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái nói chung. Trung tâm CSAGA – Tổ chức đã và đang phát động phong trào #metoo tại Việt Nam (Phong trào chống nạn quấy rối tình dục tại nơi làm việc) ghi nhận thái độ và ý kiến của ca sĩ Phạm Anh Khoa, đồng thời đề nghị Phạm Anh Khoa tham gia tích cực trong phong trào mà tổ chức đang dẫn dắt với 2 hashtag #ngungimlang cho nữ và #haydungvachiase cho nam, bởi thực tế hiện tại nhận thức và thái độ của nhiều nam giới nói chung và trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục, nói riêng còn nhiều hạn chế."