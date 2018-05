Ngày của Mẹ, nhìn những hình ảnh này, bạn có rơi nước mắt?

(Dân Việt) Lắng nghe lời tâm sự của bà mẹ trẻ về quá trình mang thai của mình, bất cứ ai cũng khâm phục những hy sinh thầm lặng phía sau mỗi người phụ nữ.

Làm mẹ là một trong những thiên chức thiêng liêng và hạnh phúc nhất đối với những người phụ nữ. Thế nhưng, để đón những đứa con yêu chào đời bà mẹ nào cũng phải đối mặt với những thay đổi về ngoại hình trong quá trình bầu bí. Điển hình là những vết rạn, chúng xuất hiện ngày càng nhiều và lan dần từ bụng xuống đùi, bẹn, rồi ngược cả lên ngực.

Và chung tình cảnh với các bà mẹ bỉm sữa, cô gái trẻ có tên H.T (20 tuổi, hiện sống ở Hưng Yên) cũng “chịu chung số phận”.

Chia sẻ với nhiều người, H.T cho hay bản thân cô mang thai lần đầu, thai ở tuần thứ 34 và cô đã tăng được 17kg. Khoảng 10 tuần trước, bụng cô xuất hiện những vết rạn. Thậm chí, những vết rạn ngày càng to đến mức nứt chảy máu, rạn từ hông, bẹn đùi, chân và cả ngực.

Bụng bầu của bà mẹ trẻ H.T. (Ảnh chụp màn hình)

H.T cũng cho biết thêm trước khi có con, cô sở hữu vóc dáng khá đẹp. Thế nhưng quá trình thai kỳ cô lại tăng cân khó kiểm soát. Mặc dù không bồi bổ nhiều, cũng không ăn vặt, chỉ ăn hoa quả nhưng cân nặng của H.T lại tăng rất nhanh. Trong vòng 3 tháng, từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7 thai kỳ cô đã tăng 13kg. Đến tháng thứ 8, mỗi tuần cô tăng thêm 2kg. Đặc biệt, cân nặng hầu như chỉ tập trung ở phần bụng khiến bụng bầu càng ngày càng căng phồng lên như quả bóng.

Cùng với những vết rạn, H.T phải đối mặt với những cơn ngứa, đau và rất khó chịu. Thậm chí, ngứa đến mức cô không thể ngủ được, cũng không làm được việc gì, thế nhưng cô cố gắng không gãi, vì sợ sẽ để lại sẹo hay thêm nhiều hậu quả khác.

Việc thay đổi về ngoại hình khiến H.T nhiều lúc chạnh lòng. Mỗi lần soi gương cô lại xót xa. Vậy nhưng H.T vẫn cố an ủi, động viên tinh thần để mong con khỏe mạnh chào đời.

Một mẹ bầu đôi "than trời" vì mẩn ngứa do rạn da. (Ảnh: Khám phá)

Bầu đôi 34 tuần, bụng chị T.B không chỉ rạn mà còn thâm đen. (Ảnh: Khám phá)

Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh và dòng tâm sự này đã nhận được rất nhiều bình luận quan tâm, chia sẻ. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra ngạc nhiên bởi bụng bầu lớn của H.T, ai cũng nghĩ cô mang thai đôi chứ không phải thai một. Dù biết, bà mẹ trẻ đang trải qua quá trình thai kỳ với nhiều thay đổi, nhưng ai cũng mong H.T sẽ luôn lạc quan và sẽ “mẹ tròn con vuông”.

Thành viên có nick Lan Phương bày tỏ: “Nhìn mom mình lại nghĩ tới mình khi sinh bé thứ 2. Quả thực mình không hề ăn nhiều nhưng cân nặng tăng tới khó kiểm soát, nghĩ tới thời con gái thanh mảnh mà chỉ buồn muốn khóc ấy. Đến bây giờ con đã 2 tuổi mà bụng vẫn bèo nhèo, thâm đen, vết rạn chằng chịt”.

Đồng tình với những tâm sự của thành viên Lan Phương, bà mẹ có nickname Mẹ Sóc cũng cho hay: “Mình may mắn khi mang thai thì bụng bầu không quá lớn như bạn H.T, mình chỉ bằng nửa của bạn thôi nhưng đi lại đã nặng nề, mệt mỏi. Còn rạn thì ôi thôi, không tránh khỏi, mình chẳng hiểu sao tháng thứ 4 đã thấy rạn, gần tháng cuối chân phù to. May mắn con sinh ra khỏe mạnh, thế là hạnh phúc rồi”.

Hiện, những chia sẻ của H.T vẫn thu hút được sự quan tâm của các bà mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội. Có thể nói, không chỉ vết rạn, không chỉ cơn ngứa, tất cả những bà mẹ bỉm sữa đã phải đối mặt với rất nhiều thay đổi trong 9 tháng thai kỳ để đón những đứa con yêu chào đời. Vậy nên, đằng sau bức ảnh bụng bầu rạn nứt hết cỡ, còn là câu chuyện, sự hy sinh thầm lặng đáng trân quý của mỗi người phụ nữ.

Hãy tôn vinh họ trong Ngày của Mẹ (13.05) này!.