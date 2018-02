Ngày Tết khoe ảnh nude, Ngọc Trinh gợi cảm làm dân mạng "đứng hình"

(Dân Việt) Mới chia sẻ bức ảnh nude cùng khăn voan, Ngọc Trinh đã nhận được cả trăm nghìn lượt like trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đã chia sẻ những hình ảnh trong một bộ ảnh nude khiến cư dân mạng "sôi sục" vì độ quyến rũ của người đẹp Trà Vinh. Không hổ danh là "nữ hoàng nội y", Ngọc Trinh rất gợi cảm phía sau một tấm voan mỏng, khoe trọn thân hình nuột nà "vòng eo 56".

Hình ảnh nude thu hút tới hàng trăm nghìn lượt thích của Ngọc Trinh.

Được biết loạt ảnh nude này của cô nằm trong một bộ ảnh chụp từ năm 2015 do nhiết ảnh gia Bobby Nguyễn thực hiện. "Đầu năm tôi vô tình mở điện thoại và xem lại ảnh này. Tôi có sở thích thỉnh thoảng chụp những bức ảnh nude để lưu lại vẻ đẹp căng tràn thanh xuân làm kỷ niệm. Vì một số lý do mà hơn 2 năm trước tôi chưa công bố những bức ảnh này nên sẵn tiện đầu năm chưa có gì mới mẻ tôi chia sẻ ảnh này với mọi người. Ý tưởng thực hiện bộ ảnh do anh Bobby Nguyễn đưa ra. Anh ấy nói vóc dáng của tôi chuẩn như ma-nơ-canh nên chụp kiểu này sẽ đẹp"- Ngọc Trinh chia sẻ. Mới chỉ đăng tải nửa ngày, bức ảnh của Ngọc Trinh đã thu hút tới gần 100 nghìn lượt thích từ cư dân mạng.

Một bức ảnh khác trong cùng bộ ảnh nude Ngọc Trinh thực hiện từ 2015.

Đây không phải là lần đầu Ngọc Trinh "gây bão" bằng các bức ảnh bán nude của mình, cách đây không lâu cô cũng thu hút sự chú ý của dư luận bằng bộ ảnh ngọt ngào được thực hiện tại Phú Quốc. Bộ ảnh nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng không ít lời lẽ chỉ trích đành cho người đẹp Trà Vinh vì bị cho là quá hở hang. Ngọc Trinh cũng không kém cạnh đáp lại: "Lâu lâu chụp ảnh gần như nude tí là có mấy em gái cứ xồn xồn nhảy dựng lên làm như mình ăn hết của nhà mấy em. Nói nghe này, chị thích chụp thế nào là quyền của chị, chị thích hở là chị hở, thích kín là chị kín, chứ chị không có cần phân biệt đẳng cấp của hở và kín nhé"- Ngọc Trinh bức xúc đáp trả.

Ngọc Trinh hút mắt với loạt ảnh nửa kín, nửa hở thực hiện tại Phú Quốc.

Mỗi lần chia sẻ ảnh bán nude, Ngọc Trinh lại "gây sốt".