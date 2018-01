Ngoại tình, chàng trai nhận được vòng hoa kính viếng hương hồn

(Dân Việt) Nhận được vòng hoa kính viếng hương hồn, chàng trai phản bội giận dữ, xấu hổ vô cùng.

Mới đây, tại Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc, một chàng trai do "ăn vụng không biết chùi mép", lừa dối bạn gái bị phát hiện, đã phải nhận quả đắng, xấu hổ trước rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Theo thông tin đăng tải, chàng trai đáng thương này đang làm việc tại công ty thì nhận được điện hoa. Tưởng rằng có người ái mộ bí mật, chẳng ngờ, khi nhìn thấy hoa, chàng trai không khỏi kinh ngạc, giận dữ đến tím mặt.

Hóa ra hoa mà anh chàng nhận được không phải là bó hoa bày tỏ tình cảm, mà là vòng hoa kính viếng hương hồn, chuyên dùng trong tang lễ.

Khoa trương hơn, trên vòng hoa còn có dòng chữ vô cùng nổi bật, ghi: "Đồ đàn ông cặn bã, thối tha đáng chết! Chị em đồng tâm thân thiết San San kính viếng".

Được biết, lý do mà anh chàng này nhận được vòng hoa kính viếng hương hồn là do anh ta đã lén lút ngoại tình nhưng lại không may bị phát hiện. Sau khi biết bộ mặt thật của bạn trai, cô bạn gái của anh chàng đã kiên quyết chia tay. Tuy nhiên, bạn thân của cô gái trong lòng bất bình thay cho bạn, đã dùng "thành ý", đưa vòng hoa tang này đến công ty mà chàng trai làm việc.

Sau giây phút ngỡ ngàng, chàng trai cực kỳ tức giận, liên tiếp dùng chân đạp nát vòng hoa.

Khi những hình ảnh về mà trả thù tình này được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhanh sau đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Rất nhiều người đều cho rằng, biện pháp trả thù này quả thực rất tàn nhẫn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng, nếu anh chàng kia thực sự là gã cặn bã thì trả thù như thế vẫn còn nhẹ nhàng.