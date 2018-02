Người may mắn sinh đúng vào 3 giờ này, tiền bạc đầy kho, phú quý một đời

(Dân Việt) Khi được sinh ra, cuộc sống của bạn đã bắt đầu. Vận mệnh của bạn phụ thuộc khá nhiều vào giờ sinh của bạn.

Từ 1:00 đến 03:00

Những người được sinh ra từ 1:00-03:00 sẽ có cuộc đời bình an và gặp nhiều may mắn do được nhiều người giúp đỡ. Khi mới khởi nghiệp, họ có thể gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với ý chí và nghị lực, họ là người không dễ bỏ cuộc. Sự nghiệp của họ sau 30 tuổi rất thuận buồm xuôi gió. Về già, những người này thường sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý, không phải lo lắng đến tiền bạc.

6:55

Những người sinh vào lúc 6:55 là thời điểm bình minh lên, ánh sáng mặt trời sáng soi rực rỡ. Họ là những người rất cởi mở, thanh lịch, tràn đầy sự nhiệt thành và rất thích giúp đỡ những người khác. Bằng sự nỗ lực của bản thân cộng với một chút may mắn, họ sẽ có sự nghiệp thành công sớm hơn những người cùng thời.

Về già, họ sẽ có cuộc dư dả, thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều.

15:00-17:00

Những người được sinh ra vào 15:00-17:00 khi lớn lên sẽ gặp rất nhiều may mắn, đi đâu cũng gặp được những người tốt giúp đỡ. Những người sinh ra và giờ này, nam giới thì thành đạt, đường công danh sáng rõ còn phụ nữ thì sẽ lấy được chồng tốt, có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, con cháu đề huề.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.