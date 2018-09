Nhận đồ sính lễ lèo tèo, nàng dâu tủi hờn “không bằng mớ rau ngoài chợ”

(Dân Việt) Nhìn 5 tráp cưới sơ sài và chiếc phong bì cưới 500.000 đồng, cô dâu không khỏi chạnh lòng.

Có không ít câu chuyện “dở khóc dở cười” xung quanh sính lễ nhà trai đem đến nhà gái cầu hôn. Như câu chuyện được dân mạng đua nhau truyền tay mới đây, nàng dâu phải “khóc đứng khóc ngồi” khi nhìn thấy phần sính lễ quá sơ sài của nhà trai. Cô dâu chạnh lòng vì tráp cưới quá sơ sài (ảnh minh họa) Cô dâu có tên A.N. đăng tải câu chuyện trong lễ ăn hỏi của mình lên mạng xã hội: “Đã có ai cưới chồng mà như hoàn cảnh của mình không? Mình ở Sài Gòn còn chồng mình ở… Do hai gia đình quá xa nên khi nhà trai xin cưới nhà mình chấp nhận cho gộp chung ăn hỏi và xin cưới vào cùng 1 ngày và nhà ba mẹ mình cũng nói với nhà trai là nhà mình không thách cưới, không đòi hỏi nhiều nhưng phần lễ nghĩa phải đầy đủ. Hôm ăn hỏi cũng là hôm xin cưới, nhà trai vào và chỉ có 5 hộp lễ gồm 1 hộp trầu cau, rượu, thuốc, trà, bánh kẹo, trái cây. Và lúc trao 5 lễ xong thì nhà trai đưa thêm 1 phong bì (500.000 đồng) nói đây là lễ lại mặt vì hoàn cảnh xa xôi khi đám cưới xong không thể vào lại mặt được nên xin phép hôm nay làm luôn. Nhà mình cũng chịu. Rồi phần lễ ngoài 5 hộp quả đó ra thì lễ đen (tiền cưới hay vàng) 1 ít cũng không. 5 hộp quả thì rất sơ sài. Mình nói thật, mình nghĩ 5 hộp đó tầm 1 - 2 triệu là nhiều. Mọi người thế nào mình không biết nhưng của mình như vậy mình thấy rất buồn và tủi thân, cứ như mình không có giá gì. Đi ra chợ mua mớ rau con cá nó còn có giá, còn mình không có 1 xu. Mặc dù nhà mình không đòi hỏi phải bao nhiêu hay thế này thế kia vậy mà nhà trai… Mình thấy rất tệ. Lúc đám hỏi xong, mấy đứa bưng quả nó hỏi và nói mình thấy rất buồn. Ba mẹ mình không nói gì nhưng mình biết ba mẹ buồn lắm”. Nhiều người cho rằng, chuyện sính lễ ít nhiều không quan trọng (ảnh minh họa) Bài viết của nàng dâu mới khiến hội chị em bàn tán xôn xao. Nhiều người đồng cảm với nỗi lòng của cô, cho rằng nhà trai quá keo kiệt và ích kỷ. Cưới xin là chuyện đại sự của cả đời người, mọi thủ tục đều không nên qua quýt. “Con gái nhà người ta nuôi mấy chục năm trời, nhà họ nghĩ muốn rước thế nào thì rước sao. Tôi còn sợ, cô ấy sau này sẽ khổ vì phải sống với những người hà tiện”, một nick name chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, cô gái không nên để ý quá nhiều chuyện sính lễ, bởi đó không phải là cái quyết định hạnh phúc sau này. “Sính lễ to nhỏ, đám cưới hoành tráng hay không không quan trọng đâu cháu ạ. Quan trọng là sau này họ đối xử với cháu thế nào”, một nick name viết. Một người khác thì cho rằng, có thể do gia đình nhà gái không thách cưới, không đưa ra yêu cầu cụ thể cho sính lễ nên nhà trai làm theo phong tục nơi mình sống. Không thể phủ nhận, ở mỗi nơi lại có phong tục cưới xin khác nhau nên chuyện chưa chu đáo là chuyện bình thường.

