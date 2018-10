Những lời chúc 20/10 hài hước nhất khiến phụ nữ nào nhận cũng phải bật cười

(Dân Việt) Chào mừng ngày Phụ nữ Viêt Nam 20/10, hãy dành tặng phái đẹp những lời chúc hài hước, ý nghĩa nhất để không khí của ngày lễ thêm rộn ràng bạn nhé!

1. Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các bạn nữ. Chúc các bạn ngày một xinh đẹp để ngày càng có thêm nhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằng như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám ...bàn chân!

2. 20/10 chúc chị em ta:

Tay ôm nhiều hoa, giỏ đựng đầy quà.

Khỏi lo việc nhà, được đi chơi xa.

Ăn uống thả ga, tiền không phải trả…

3. Chồng có thể hôn vợ, bướm có thể hôn hoa, rượu có thể hôn ly. Và em, em có thể hôn anh được không? Nếu còn ngần ngại, hãy trao cho anh quyền chủ động trong ngày 20/10 đặc biệt này.

4. Ngày 20/10, xin gửi đến các chị em đôi dòng ngắn gọn: Chúc chị em vui như chim sẻ, khoẻ như đại bàng, giàu sang như chim phượng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như chim đà điểu.

5. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, chúc các bạn nữ luôn tươi cười như hít phải khí N2O, bay bổng như H2, thăng hoa như I2, bản lĩnh như N2, và hiền hòa như H2O.

6. Phiên tòa ngày 20/10: Em bị triệu đến toà án vì đã bước vào cuộc sống của anh, đánh cắp trái tim anh, và cướp đi mọi cảm xúc trong anh. Tòa án quyết định em bị kết án chung thân cùng anh. Em có gì biện hộ không?

7. Em đã nhận được vé tàu ngày 20/10 chưa? Chuyến tàu đặc biệt này có hướng đi: các vì sao, người lái: tình yêu, phương tiện: trái tim, hành khách: em và anh. Vé không được trả lại bởi anh đã mua bằng 1000 nụ hôn. Chúc em một ngày 20/10 thật nhiều niềm vui và tiếng cười nhé.

8. Quý khách đang gọi đến tổng đài Tình yêu: quý khách có thể chia sẻ tất cả những niềm vui và nỗi buồn để được giải đáp 24/24, cước phí 0 đồng/phút. Chúc quý khách một ngày 20/10 tràn ngập hạnh phúc.

9. Nhân ngày 20/10, chúc em/bạn: Trẻ trung như heo sữa/ Bốc lửa như heo hơi/ Chịu chơi như heo nái/ Hăng hái như heo con/ Sắc son như heo đất/ Đủ chất như...heo thịt.

10. Hôm nay 20/10 anh nhờ bưu điện gửi tới tặng em một món quà. Đó là nỗi nhớ của anh dành cho em lúc này. Nhưng rất tiếc, họ từ chối. Họ nói rằng vì nó quá lớn. Anh phải làm sao đây?

11. Nhân ngày 20/10, chúc em có làn da mịn màng, chúc cho môi thắm dịu dàng, chúc cho chân trắng lại càng thêm xa.

12. Hôm nay có 3 người hỏi anh về em đó. Anh đã cho họ một chút thông tin về em, hy vọng họ sẽ tìm thấy em trong thời gian sớm nhất. Đó chính là 3 vị thần: Sức khỏe , May mắn và Tình yêu.

13. Trên Trái Đất có 6.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 5.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em.

14. Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: “Điều ước hôm nay của con là gì?”. Anh trả lời: “Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này”. Chúc em một ngày 20/10 hạnh phúc!

15. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn... thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em ngày 20/10 hạnh phúc.

16. Chúc các bạn nữ: Hay ăn chóng béo; Tiền nhiều như kẹo; Tình chặt như keo; Dẻo dai như mèo; Mịn màng trắng trẻo; Sức khỏe như Heo.