Những lời chúc 8/3 hay nhất dành cho người yêu thương của bạn

(Dân Việt) Phụ nữ không yêu bạn vì những món quà đắt tiền. Nhưng muốn chinh phục trái tim rắc rối của phụ nữ, những lời chúc mừng ngọt ngào nhân ngày 8/3 sẽ khiến một nửa của bạn tan chảy.

- Ngày mùng 8 tháng 3 luôn là ngày thật đặc biệt với em và đặc biệt với cả anh nữa.Vì đó lại thêm ngày anh được yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

- Em yêu! Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày 8-3 thật đẹp đối với em!

- Từ nơi xa xôi này anh chỉ muốn được về bên em, về với yêu dấu, về với thương yêu và hạnh phúc. Chúc em yêu ngày 8.3 vui vẻ và hạnh phúc.

- Một ngày của nửa hành tinh, anh gửi tất cả tình cảm chân thành nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất tới người con gái anh yêu. Chúc em mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ em nhiều.

- Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em rồi. Chúc em một ngày 8.3 hạnh phúc!

- Ở Châu Âu mọi người đang ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ trời đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh. Happy Women's Day!

- Xin chúc mừng! Bạn là khách hàng may mắn nhất trong chương trình “mở nắp trái tim trúng thưởng” ngày 8/3. Và phần thưởng của bạn nhận được là trái tim của người sở hữu số thuê bao: 09xx.xxx.xxx.

- Gửi người phương xa: Hỡi người tôi yêu! Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không! Dẫu rằng anh không ở bên em nhưng em hãy luôn nhớ rằng ở phương trời xa, lúc nào trái tim anh cũng luôn hướng về em!

- Anh luôn nghĩ đến em từng ngày, từng giờ. Anh chúc em yêu của anh luôn luôn xinh đẹp, cố gắng học tốt và yêu thương anh hơn nữa, em yêu nhé.

- Nếu như trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn... thì anh là người may mắn vì có em trong cuộc đời. Chúc em ngày 8.3 hạnh phúc.

- 8.3 này là lần thứ X ta ở bên nhau phải không em, anh cầu chúc cho người phụ nữ của anh luôn mãnh mẽ, thành công, may mắn và tràn đầy hạnh phúc nha!

- Hãy luôn mỉm cười em nhé, bởi nụ cười của em còn đẹp hơn tất cả những bông hoa trong ngày mùng 8/3 này. Anh chúc em hạnh phúc và thành công trên con đường em đang đi. Anh luôn ủng hộ em!

- Từ nơi xa xôi này anh chỉ muốn được về bên em, về với yêu dấu, về với thương yêu và hạnh phúc. Anh mong làm sao: Để sáng mai ra được thấy nụ cười em. Thấy buồn đau tan dần trong ánh mắt. Thấy bóng hình em giữa cuộc đời muôn mặt. Dẫu cay đắng bao lần… tay vẫn trong tay.

- Anh ước gì một ngày có 25h để anh có một giờ không nhớ đến em. Yêu em và chúc em một ngày 8.3 vui vẻ!