Những lời chúc Giáng Sinh cảm động, ấm áp, tan chảy cả lạnh giá

(Dân Việt) Giáng Sinh đến với nhiều mong đợi về hạnh phúc, tình yêu và sự ấm áp, chân thành từ trái tim những người yêu thương. Hãy gửi lời chúc giáng sinh an lành đến những người bạn yêu quý nhé!

1. Nếu một sáng mai thức dậy, bạn bỗng thấy mình bị nhét vào một cái bao bố thật to và bị lôi đi… thì đừng hoảng sợ nhé. Bởi vì tôi đã xin ông già Noel rằng món quà tôi muốn duy nhất chính là bạn! Merry Christmas.

2. Nửa đêm Giáng Sinh, nếu một ông già mập mặc đồ đỏ nhảy qua cửa sổ, gói bạn lại và cho vào bao tải thì đừng có chống cự nhé. Tôi đã nói với ông Noel rằng tôi muốn có bạn trong Giáng Sinh này.

3. Giáng sinh đế cùng với tuyết trắng và gió lạnh, nên mọi người bảo mùa đông thật lạnh. Nhưng bạn hãy tin rằng bạn luôn có được những tình cảm ấm ápnhất từ mình. luôn có một người bên bạn trong những lúc bạn buồn,cô đơn hay cảm thấy mùa đông thật lạnh. Chúc bạn một mùa giáng sinh hạnh phúc và an lành!!! một mùa đông thật ấm áp!!! và một năm mới thật nhiều niềm vui!

4. Gửi ông già Noel: Có lẽ con quá tham lam nhưng ông ơi, con không chỉ ước cho riêng con, con ước cho những người mà con yêu thương nhất! Hãy tặng người con yêu thương nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã… Hãy tặng họ những giọt nước mắt khi vui để lòng biết ơn xuất hiện trong họ…

Hãy tặng họ tình thương để họ không vô cảm trước cuộc sống khó khăn của bao người… Tặng họ những ước mơ, những ước mơ đơn giản giúp họ luôn phấn đấu… Tặng họ niềm vui dù chỉ là nhỏ bé… Tặng họ hy vọng dù chỉ là mong manh… Tặng họ những giấc ngủ an lành, sự yên bình sau những ngày mệt mỏi… Merry Chirstmas.

5. Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.

Chúc các bạn của tôi một mùa giáng sinh vui vẻ.Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên! Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn mỗi ngày! Cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng!

6. Hãy nhớ mặt trời vẫn luôn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy tin rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không có ở bên cạnh bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy! Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có!

7. Tình Yêu, An Bình và Niềm Vui đã đến trên địa cầu trong lễ Giáng sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời bạn.

8. Niềm tin làm mọi thứ trở nên khả thi; Hi vọng làm mọi thứ hoạt động và Tình yêu làm mọi thứ đẹp đẽ. Chúc bạn có cả 3 điều ấy trong mùa Giáng sinh này.

9. “Hôm nay khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Người nhìn anh và hỏi: con muốn ước điều gì? Anh trả lời rằng con xin Người hãy ban cho người con yêu sức khỏe, sự an lành! Chúa lại hỏi: con muốn ta che chở và mang lại hạnh phúc cho người đó không? Anh trả lời: cảm ơn Người, nhưng điều đó sẽ do chính con mang lại...Thiên Thần à, chúc em một mùa giáng sinh vui vẻ, Noel này anh không thể bên em được nhưng anh hi vọng trái tim em luôn được sưởi ấm!”

10. Chưa một lần được ở bên em vào đêm Giáng sinh. Anh đã kiên trì chờ đợi và hy vọng sẽ có một năm anh được thức suốt đêm và cùng em đón Giáng sinh. Nhưng đến Noelnày, tất cả đã không thành hiện thực tưởng chừng như giản đơn ấy nữa. Dù sao, anh cũng cầu chúc cho trái tim em luôn được ấm áp, anlành trong đêm Noel năm nay. Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và thật hạnh phúc nhé!

11. Bây giờ, nếu có điều ước anh sẽ ước rằng: “Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn tím. Em là đại dương bao la, xanh thẳm. Còn anh là mặt trời rực rỡ, lung linh ánh nắng vàng. Và giờ đâykhi mùa đông Pari giá lạnh đã đến… Anh không biết nói gì hơn, chỉ muốnnhờ cơn gió nhắn với em một lời. Hãy vui lên em nhé, em yêu dấu của anh. Cho dù đi đến nơi nào thì tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chúc em Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc… Anh yêu em…

12. Anh ước gì ông già tuyết có thật anh sẽ cầu xin ông mang hơi ấm đến với em như vòng tay anh ôm em trong những mùa Noel trước chúng mình có nhau. Chúng mình đang trong giai đoạn khó khăn nhưng anh tin em hiểu và yêu anh. Đừng đóng cửa trái tim với anh em nhé. Anh sẽ mãi yêu em.

13. Em thích những điều giản dị. Lời chúc cho nhau cũng vậy. Mùa Giáng Sinh, em thường chúc tất cả bằng câu: “Noel an lành nhé”. Em nghĩ vậy là đủ rồi. Còn với riêng anh, em mong anh sẽ thấy sự an lành từ tình yêu mà em đã dành cho anh. Mùa Giáng Sinh là mùa giá rét. Nhưng khi có anh cầm tay em, mùa giá rét trở thành mùa nồng ấm. Em mong tình yêu của chúng mình sẽ mãi là ngọn lửa xua tan lạnh giá của mùa đông.

14. Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy

Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy tay bạn

Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn “có lạnh không?”

Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ.

Và ấm áp là khi cái lạnh ùa về, có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc một mùa Noel hạnh phúc”.