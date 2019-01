Những vụ bắt quả tang trong nhà nghỉ rùm beng nhất năm 2018 và trần tình ngỡ ngàng

(Dân Việt) Năm 2018 có nhiều vụ bắt quả tang vợ (chồng) cùng với đàn ông (phụ nữ) lạ trong nhà nghỉ mà đối tượng đều là cán bộ công chức, thậm chí là lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức. Đáng nói, những lý do "đưa nhau vào nhà nghỉ" mà các "khổ chủ" đưa ra đều gây ngỡ ngàng.

Vào nhà nghỉ để “đặt cọc tiền mua đất”

Theo tin báo chí đưa, ngày 12/12, ông Dương Xuân H. - Chủ tịch thị trấn Hồ, Thuận Thành (Bắc Ninh) bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với một phụ nữ.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Thuận Thành, trước khi làm Chủ tịch thị trấn Hồ, ông H. từng giữ các chức vụ Trưởng Công an thị trấn Hồ, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ban kiểm tra Đảng ủy.

Lãnh đạo này thông tin thêm, vợ ông H. làm nông nghiệp, còn các con ông này đều đã trưởng thành. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai vợ chồng ông H. có chút mâu thuẫn.

Người phụ nữ lạ mặt trong nhà nghỉ với ông H. đã ly hôn với chồng, hiện đang sống đơn thân. Chị này lao động tự do tại địa phương, không công tác ở thị trấn.

Chia sẻ với Dân Việt, trong buổi làm việc cùng phóng viên tại UBND thị trấn Hồ, ông H. khẳng định: “Chúng tôi là hàng xóm, đi xem đất tôi đồng ý mua, khi quyết định đặt cọc tiền ngồi ngoài quán không tiện, nên chúng tôi rủ nhau vào nhà nghỉ để đặt cọc tiền mà thôi”.

Vào nhà nghỉ “chỉ để nói chuyện”

Ngày 18-9, theo báo NLĐ đưa tin, một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết đang vào cuộc làm rõ thông tin một cán bộ thuộc công an huyện này, đang giữ chức Trưởng đồn một đồn công an, bị bắt quả tang khi đang trong nhà nghỉ với vợ người khác.

Những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải hình ảnh đôi nam nữ bị bắt quả tang trong một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Thạch Thất (TP Hà Nội).

Theo clip được chia sẻ thì ông H.V.D. — người đàn ông trong clip, và bị tố ngoại tình với vợ bạn — là trưởng công an đồn ở địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Theo nội dung trong đoạn clip, người đàn ông được cho là người chồng cùng bạn bè sau khi theo dõi đã bắt quả tang vợ đang ở trong một phòng một nhà nghỉ với một người đàn ông khác.

Người đàn ông bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với người vợ lại có quan hệ bạn bè với người chồng. Tuy nhiên, cũng theo nội dung đoạn clip, người đàn ông bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với người phụ nữ có chồng luôn một mực khẳng định "do say rượu" mà vào nhà nghỉ cũng như "chỉ vào để nói chuyện" và "không làm gì cả".

Vào nhà nghỉ để “tâm sự cho tiện, không có ý đồ gì”

Theo Vietnammoi, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn tố cáo của anh L.V.T. (trú ở TP Thanh Hóa) về việc bắt quả tang vợ mình là chị L.T.P. ở trong nhà nghỉ với anh L.X.H., là cán bộ phòng CSGT.

Theo đó, khoảng 20h30, ngày 21/7, ông T. và gia đình đã bắt quả tang ông L.X.H. và bà L.T.P. là vợ mình đang ở trong phòng một nhà nghỉ ở xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa. Sự việc được công an xã Hoằng Long lập biên bản và lấy lời khai của những người liên quan. Được biết, chị P. là giáo viên một trường mầm non ở TP Thanh Hóa.

Ông Võ Hồng Thao, Trưởng công an xã Hoàng Long cho biết, đêm 21/7, công an xã nhận được thông tin tại một nhà nghỉ trên địa bàn xảy ra sự việc xô xát, gây mất trật tự. Nguyên nhân xuất phát từ việc, anh L.V.T (trú tại phường An Hoạch) nghi ngờ vợ mình là chị P. có quan hệ ngoài luồng với anh H. nên đến nhà nghỉ trên để bắt quả tang.

Theo tường trình ban đầu của chị P. và anh H., hai người vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tâm sự cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác.

Vào nhà nghỉ để “đưa thuốc hạ men gan vì “say nguội”

Vào ngày 20/7, ông T.V.Q (Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt quả tang đang ở cùng phòng trong nhà nghỉ với bà L.T.T (cán bộ chính sách xã Tượng Sơn).

Trần tình với PV báo Vietnamnet, ông Q. cho biết mình và bà T. chỉ là tình đồng nghiệp, anh em công tác với nhau ở cơ quan cũ. Thời điểm bị bắt quả tang, ông Q. chỉ nhờ bà T. mua giúp 2 hộp thuốc hạ men gan, đưa lên nhà nghỉ giúp ông vì ông bị say "nguội" do uống rượu từ chiều hôm trước.

Về việc có mặt tại nhà nghì trong giờ hành chính và say rượu, ông Q. cho biết vào chiều ngày 19/7, gia đình ông có bốc mộ cho người thân. Sau khi xong việc, ông Q. có uống rượu nên say. Đến sáng 20/7, ông Q. xin phép lãnh đạo được xuống thị trấn để mua hoa quả về thắp hương. Tuy nhiên do bị say nên ông ghé vào nhà nghỉ của người quen để nghỉ. Sau đó, ông Q. gọi điện cho bà T. nhờ mua thuốc giúp đem lên nhà nghỉ. Khi ông vừa uống thuốc xong thì có một nhóm người đạp cửa xông vào phát hiện ông Q. và bà T. đang ở trong phòng.

Giải thích về việc, chồng bà T. đứng ngoài cửa phòng nghỉ gọi nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa, ông Q. cho biết: “Chúng tôi đều là cán bộ, lại đang ở trong nhà nghỉ, đóng hay mở cửa cũng đều tình ngay lý gian. Nghĩ nếu mở cửa ra nhỡ có ai đi ngang qua thấy được thì không hay. Tôi không nghĩ sự việc lại ra thế này, tôi và anh C. (chồng bà T - PV) còn là bạn bè đồng niên khóa với nhau”.

Trước đó, báo Công Lý đưa tin, ông C. (chồng bà T.) chính là người bắt quả tang Phó bí thư xã Tượng Lĩnh vào nhà nghỉ với vợ mình. Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 20/7, sau thời gian dài nghi vấn vợ mình ngoại tình, ông C đã chủ động theo dõi vợ. Đến khoảng 10h45 cùng ngày, phát hiện vợ mình đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Chuối, huyện Nông Cống. Lén theo vợ lên đến tận phòng, anh C bắt gặp có mặt tại phòng nghỉ với vợ mình là ông T.V.Q.

Vào nhà nghỉ để “thăm hỏi sức khỏe nữ cán bộ”

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 22.6, trên Facebook xuất hiện một đoạn clip cho rằng bắt quả tang ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư Huyện ủy Krông Ana vào cùng phòng nhà nghỉ với một nữ cán bộ đang công tác tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Trước đó, ngày 22/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh được cho là Bí thư huyện ủy Krông Ana (Đắk Lắk), ở cùng phòng trong nhà nghỉ với một phụ nữ. Theo đó, clip dài hơn 4 phút, ghi lại cảnh nhiều người tập trung trước phòng một nhà nghỉ ở TP Buôn Ma Thuột liên tục gọi người tên Thuân mở cửa.

Lúc sau, người quay clip phát hiện một phụ nữ chui qua lỗ thông gió, ngồi trên mái nhà. Bị phát hiện, người phụ nữ này đã chui vào lại trong phòng. Cùng lúc này, người đàn ông trong phòng cầm cặp đi ra ngoài và lên ôtô rời khỏi nhà nghỉ.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, người trong clip là ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư huyện ủy Krông Ana. Người phụ nữ đi cùng được xác định là bà N.T.M., trưởng ban tổ chức của một cơ quan cấp tỉnh Đắk Lắk.

Đáng chú ý, phát biểu với một số tờ báo, ông Thuân cho biết có vào phòng nghỉ với một nữ cán bộ. Tuy nhiên, ông Thuân cho rằng chỉ vào để thăm hỏi sức khỏe của nữ cán bộ này bởi trước đó, nữ cán bộ này đang ngồi uống cà phê thì bị trúng gió nên thuê phòng để nghỉ.