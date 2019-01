Phát hiện chồng ngoại tình với chủ shop quần áo nhờ nút like dạo, cô gái khiến dân mạng bái phục

(Dân Việt) Thậm chí, không ít người còn cho rằng đây quả thực là “truyền nhân” của thám tử Conan khi chỉ với một bằng chứng quá đỗi bình thường cũng có thể “điều tra” rõ ràng “chân tướng”.

Từ trước tới nay, cư dân mạng không ít lần trầm trồ trước khả năng thám tử của các bà vợ khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Điển hình như cuốn sổ ghi lại toàn bộ lượt like, comment hay những bình luận qua lại của “con giáp thứ 13” với chồng. Và mới đây, câu chuyện của cô nàng T.P lại một lần nữa chứng minh “đừng đùa với khả năng thiên bẩm” của phụ nữ. Bởi chỉ một vài lần like dạo cũng đủ là bằng chứng kết luận ngoại tình.

Nhờ nút like dạo, cô gái phát hiện "chồng người ta" ngoại tình. Ảnh chụp màn hình

Theo lời chia sẻ, một chị đồng nghiệp cùng công ty T.P nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng không có bằng chứng nên đã nhờ cô gái ra tay. Sau khi có facebook anh chồng, cô nàng nhanh chóng tìm hiểu, nhưng lướt qua facebook không có gì đặc biệt. Anh chồng không đăng gì, các trang like toàn là bóng đá, hài, comment cũng cực kỳ hiếm. “Nhưng cái ngữ ngoại tình thì giấu thế nào được”, giữa một rừng like linh tinh, cô gái phát hiện chồng của đồng nghiệp like 3 bài của shop quần áo nữ. “Mình hỏi chị vợ là có được ông ý tặng gì không, chị vợ lắc đầu bảo chồng toàn đưa tiền, xong mình liền inbox cho page hỏi mua đồ với số lượng lớn, rồi xin zalo để tiện nói chuyện, chủ shop quần áo cũng chần chừ nhưng cũng cho vì sợ mất khách. Tiếp theo mình xin tên và số tài khoản để chuyển khoản tiền hàng. Có tên, số điện thoại, có ảnh zalo, mình tìm tất cả các facbook có tên tương tự thì cũng lòi ra facebook con này. Mình liền gửi họ tên, số điện thoại, số tài khoản cho chị vợ check thử trong máy chồng xem có gì tương tự không. Và có hết các bạn ạ, số điện thoại thì lưu là “sếp công ty abc”, chuyển tiền thì ghi “tiền dự án”, và facebook ông này block hết. Để chắc chắn hơn mình gửi tất cả ảnh con này nắm tay, hay khoe người yêu không lộ mặt cho chị vợ xác nhận xem có phải chồng mình không và nhầm đi đâu được”.

Quả thực, đọc đến đây, ai cũng phải ngỡ ngàng trước khả năng đỉnh cao của cô nàng thám tử. Không chỉ có thế, T.P còn cho biết đây là lần thứ 6 cô nàng “bắt sống” kẻ thứ 3 chứ không phải là lần đầu tiên.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện bóc mẽ kẻ ngoại tình như phim trinh thám đã khiến cư dân mạng phải ngả mũ bái phục. Thành viên có nick Mai Anh hài hước: “Hôm trước nghe vụ phát hiện chồng ngoại tình nhờ bình luận ở facebook mình đã thầm thán phục các bà vợ. Ai ngờ “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chẳng nói gì mà bằng chứng ngoại tình vẫn rành rành, đúng là cao thủ. Thế này thì các ông chồng có chạy đằng trời cũng không thoát”.

Đồng quan điểm, thành viên có nick Mỹ Hằng cũng cho rằng: “Mình nghĩ bạn này nên chuyển nghề đi, làm thám tử chuyên điều tra các vụ ngoại tình đảm bảo đắt khách phải biết. Chắc có họ hàng với Conan rồi đây, bái phục khả năng săm soi và tư duy logic của chủ top. Theo lời kể thì đây là lần thứ 6, chắc bạn ấy sẽ có thêm lần thứ N khác giúp các bà vợ giải tỏa nỗi khổ tâm trong lòng”.

Bên cạnh đó, không ít bình luận hồi hộp ngóng phần tiếp theo của câu chuyện khi không biết có bằng chứng ngoại tình, anh chồng sẽ ứng phó ra sao với vợ. “Giấu kỹ đến thế mà vẫn bị cao thủ phát hiện, không biết chị vợ có đánh ghen với kẻ thứ 3 hay không?”, “đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ngoại tình thì không giấu được”, “ông chồng cũng tính cả rồi mới ngoại tình kín kẽ đến vậy, không biết phát hiện bị lừa dối lâu nay chị vợ sẽ hành xử thế nào?”...

Hiện, câu chuyện vẫn đang được cư dân mạng đồn đoán về cái kết dù biết rằng chỉ người trong cuộc mới rõ mà thôi. Tuy nhiên, thông qua bài chia sẻ này, không ít cánh mày râu một lần nữa phải dè chừng với “giác quan phát hiện ngoại tình” của một số phụ nữ.