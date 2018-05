Rocker Nguyễn hứng "gạch đá" vì ẩn ý ám chỉ Sơn Tùng MTP đạo nhạc

(Dân Việt) Rocker Nguyễn ẩn ý cho rằng Sơn Tùng MTP đã "chép bài tập" từ MV "Body" của nam ca sĩ MINO - Hàn Quốc.

MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng MTP hiện tại đang là hiện tượng của làng nhạc Việt. Mặc dù ra mắt chưa đầy một ngày nhưng lượng view của ca khúc này đã lên tới 16 triệu lượt xem. Đây là con số cực "khủng" đối với một ca sĩ Việt, Sơn Tùng đã vượt qua kỷ lục của ca khúc "Nơi này có em" cũng do chính anh sáng tác.

MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng MTP.

Tuy nhiên, vẫn như các lần ra mắt ca khúc trước, nhiều anti-fan của chàng ca sĩ gốc Thái Bình này luôn tìm được những bài hát có phần "hao hao". Mới đây, trên trang cá nhân của Rocker Nguyễn, chàng trai này đã làm fan hâm mộ của Sơn Tùng MTP nổi giận khi chia sẻ MV "Body" của nam ca sĩ MINO. Điều đáng chú ý là trước đó, nhiều người đã chỉ ra những điểm giống nhau giữa MV "Chạy ngay đi" và MV ca khúc Rocker Nguyễn chia sẻ.

“Bruh can I just copy your homework real quick bruhuh” - Tôi có thể chép bài của bạn liền được không?

“Yeah yeah just don't make it so obivious” - Yeah yeah, nhưng đừng chép y hệt hay quá rõ ràng nha” - Rocker Nguyễn viết trên trang cá nhân.

Đăng tải của Rocker Nguyễn khiến anh hứng chịu nhiều "gạch đá".

Sau khi đăng tải, Rocker Nguyễn đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, các fan hâm mộ của Sky cho rằng đạo diễn của MV "Chạy ngay đi" cũng là đạo diễn của MV "Body", chính vì vậy sự tương đồng trong phong cách, ý tưởng là điều có thể thông cảm được. Nhiều người cho rằng liệu Rocker Nguyễn có quá sân si khi "đá xoáy" Sơn Tùng đạo nhạc hay không?

Sự tương đồng trong phong cách 2 MV "Chạy ngay đi" và "Body"