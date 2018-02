Sốc với dịch vụ in hình vợ lên... mặt thớt

(Dân Việt) Một người đàn ông đã lên mạng rao bán thớt kính cường lực kèm theo dịch vụ “in hình vợ lên mặt thớt” giúp các anh có thể xả cơn tức giận bị kìm nén mỗi lần cãi nhau với vợ. Dịch vụ này đang gây lên những tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng.

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho chị em, một tài khoản bán hàng online đã đăng tải dịch vụ “lạ” có tên ... "in mặt vợ lên thớt". Cụ thể, tài khoản này chia sẻ về dịch vụ bên mình như sau: “Bên em có dịch vụ in mặt vợ lên mặt thớt cho các bác yêu vợ, thương vợ, tôn kính vợ và luôn nhớ tới vỡ mà không biết diễn tả. Hãy gửi hình mặc vợ bác, em sẽ in lên mặt thớt kính cường lực. Mong anh em ủng hộ em, Tết đến nơi rồi....”

Status rao bán thớt in hình vợ gây "bão" trên mạng xã hội (ảnh: FB)

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh và clip trình diễn sản phẩm kính cường lực có in hình vợ. Trong clip và hình chụp, người đàn ông cầm dao liên tiếp chặt thịt vịt trên mặt kính có in hình người phụ nữ được cho là vợ của anh ta. Việc thực hiện chặt, băm thức ăn trên chiếc thớt cường lực in hình vợ được người đàn ông này thực hiện trong trạng thái rất hả hê và sung sướng.

Ai cũng nghĩ người vợ sẽ rất giận khi bị ông chồng in ảnh mình lên thớt rồi mang ra băm chặt, nhưng ngược lại trong clip, chị vợ này cũng tỏ vẻ ủng hộ, còn gọi con mang tỏi ra cho bố đập làm nước mắm chấm.

Hình ảnh chiếc thớt kính cường lực có in hình vợ (ảnh: FB)

Ngay sau khi đăng tải, dịch vụ “độc”, “lạ” có 1 không 2 này đã được hội anh em chia sẻ chóng mặt và nhận được hàng ngàn bình luận, rất nhiều người còn tag cả vợ mình vào dòng trạng thái chia sẻ với ý muốn “cảnh báo” vợ một cách vui vẻ. Ngược lại, không ít chị em lại tỏ vẻ bức xúc với dịch vụ có phần thái quá này.

Tài khoản có tên Hoang Trong Phuong (Hà Nội) sau khi tag vợ mình vào status này thì cũng bình luận một cách hóm hỉnh: “Trước giờ bị vợ mắng toàn câm nín chẳng biết làm gì để giải tỏa bức xúc. Giờ thì có dịch vụ này rồi, sẽ in một cái để khi nào giận vợ lại vào bếp, vừa được tiếng chăm chỉ giúp vợ nấu nướng lại có cơ hội trút giận lên cái thớt. Sau đó thì gia đình sẽ vui vẻ trở lại được nhỉ? Đúng là thỏa lòng anh em quá”.

Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Vũ Văn Phương chia sẻ: “Vợ chồng anh bán thớt này hài hước quá, sao lại nghĩ được ra cái trò này. Nhưng mà liệu có bán được thớt hay ngược lại quay ra “châm lửa” đốt nhà người khác mất”

Ngược lại, những bà vợ lại tỏ ra không hài lòng với dịch vụ in hình lên thớt. Tài khoản Trần Phương chia sẻ: “Dịch vụ lạ nhưng hơi quái đản, chắc chỉ là trò vui thôi chứ ông chồng, bà vợ nào mà dám in hình đối phương lên thớt thì chắc cũng chỉ dám treo ở bếp để... ngắm thôi chứ mang ra chặt thì kiểu gì cũng bị... ăn đòn. Ai lại ví mặt vợ như mặt thớt thế bao giờ. Dù vui vẻ nhưng nếu là chồng mình làm vậy thì mình cũng cảm thấy bị xúc phạm”.

Phần lớn các comment đều cảm thấy trò in hình vợ lên mặt thớt chỉ là trò câu like vui vẻ thôi chứ không dám comment mua hay đặt thớt vì dẫu sao đây cũng là việc làm khá “nhạy cảm”, chỉ có cặp vợ chồng nào thực sự vô tư thì mới có thể đem dịch vụ này về tận bếp nhà mình được.