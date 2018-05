"Tá hỏa" với nhan sắc thật của Thúy Vi trong ảnh chụp lén

(Dân Việt) Cơ thể ngấn mỡ của hot girl Cà Mau khiến dân mạng giật mình.

Thời điểm mới được biết đến với chuyện tình ồn ào cùng thiếu gia Phan Thành, Nguyễn Thúy Vi (Cà Mau) chỉ nặng vỏn vẹn 38kg, vóc dáng gầy gò, ba vòng không nổi bật. Hình ảnh lung linh Thúy Vi tự đăng trên trang cá nhân Sau cuộc đại trùng tu nhan sắc sửa mắt, mũi, cằm, nâng ngực… Thúy Vi bước vào công cuộc tăng cân. Cô thay đổi khó nhận ra khi tăng liền 7kg và mới đây khi chạm mốc 50kg lại càng phổng phao thấy rõ. Đa phần dân mạng đều nhận xét, hot girl Cà Mau thực sự “lột xác” khi tăng cân, vóc dáng nảy nở, thân hình quyến rũ và gợi cảm hơn. Bản thân Thúy Vi dù nhiều lần than thở rằng mình quá béo nhưng vẫn tự tin diện đồ khoe dáng. Và đây là Thúy Vi trong ảnh chụp lén của người lạ Mới đây, Thúy Vi vừa đăng trên Instagram bức ảnh diện bikini trắng đẹp lung linh. Bức ảnh nhận được gần 4.000 lượt like và nhiều bình luận trầm trồ trước gương mặt đẹp và vóc dáng chuẩn của cô nàng. Thế nhưng, nhan sắc thật của hot girl Cà Mau nhanh chóng lộ diện trong một bức ảnh chụp lén được chia sẻ trên mạng xã hội. Bức ảnh chụp nghiêng không qua chỉnh sửa cho thấy rõ thân hình sồ sề, bụng ngấn mỡ, bắp chân, bắp tay to của Thúy Vi. Bức ảnh chụp lén cũng được quan tâm không kém hình ảnh Thúy Vi chia sẻ trên Instagram. Nhiều người cho rằng, ngay cả hot girl cũng không tránh được cảnh bị dìm thê thảm trong hình người khác “tag”. Trước đó, Thúy Vi vẫn chăm chỉ "thả thính" bằng những hình ảnh gợi cảm thế này Vóc dáng của Thúy Vi trong những bức ảnh tự đăng vẫn rất chuẩn Thúy Vi liên tục chia sẻ mong muốn lấy lại vóc dáng như xưa Nỗ lực tập gym tại nhà nhưng có vẻ như hành trình giảm cân của cô nàng còn khá gian nan.

