Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi tình dục thăng hoa

Một cuộc khảo sát mới tại Mỹ cho thấy nam giới hài lòng nhất với đời sống tình dục ở tuổi 64, trong khi phụ nữ là ở tuổi 66!

5.000 người Mỹ độc thân đã chia sẻ về đời sống tình dục của họ trong cuộc khảo sát Singles in American do trung tâm Research Now- đơn vị chuyên thu thập dữ liệu khảo sát có trụ sở chính tại Texas (Mỹ) – tổ chức.

Đặc biệt, họ là những "người già cô đơn" theo quan niệm của đa số. Và thật ngạc nhiên, họ cho biết thời điểm mà việc quan hệ tình dục thăng hoa nhất trong đời là 64 tuổi ở nam và 66 tuổi ở nữ. Dù cao tuổi, họ vẫn đang tận hưởng đời độc thân tự do và lãng mạn.

Chuyện "yêu" thăng hoa nhất khi qua tuổi 60, miễn là bạn sống lành mạnh và giữ gìn được sức khỏe - ảnh minh họa từ Internet

Bình luận về kết quả trên, tiến sĩ Castellanos – một bác sĩ trị liệu tình dục ở New York (Mỹ), cho biết đó là điều rất dễ hiểu. Ở tuổi trên 60, người ta có kinh nghiệm hơn về mọi thứ, bao gồm chuyện chăn gối. Họ thường "khởi động" cho cuộc yêu tốt hơn bởi đã trải nghiệm nó nhiều lần và quá rành rẽ.

"Bạn càng ít tuổi, bạn càng ít suy nghĩ về những gì người khác nghĩ, xã hội nghĩ và bạn tình của bạn nghĩ" – tiến sĩ Castellanos nhận định. Chính tâm lý nghĩ nhiều cho đối phương đã giúp cho cuộc yêu dễ dàng thăng hoa.

Nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng dịch vụ y tế ngày một nâng cao cũng giúp người ta khỏe mạnh hơn ở tuổi trước đây được cho là "già" và có thể tận hưởng cuộc sống – bao gồm tình dục – một cách thoải mái hơn khi thoát khỏi gánh nặng kinh tế, gia đình, sinh nở.

Kết quả khảo sát mới này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước. Một nghiên cứu trước đó của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (Mỹ) cho thấy phụ nữ tuổi 70 hài lòng về tình dục hơn những năm 40. Một nghiên cứu khác công bố trên The New England Journal of Medicine năm 2007 cũng cho biết phần lớn những người đã kết hôn hoặc đang có bạn tình vào những năm 80 rất hài lòng về chuyện tình dục. Một số người thậm chí cho biết ở tuổi 90 họ vẫn thích thú với những sáng tạo tình dục và đôi khi cũng "tự sướng".

