Top 5 con giáp may mắn, thành đạt trong năm Mậu Tuất

Nếu là người nằm trong top 5 con giáp này, bạn nên tranh thủ vận may để khởi động các dự án cuộc đời mà mình còn đang trù trừ chưa quyết.

Tuy nhiên, nên hiểu rằng không có may mắn nào tốt hơn là luôn hoàn thành tốt công việc và yêu quý bản thân. May mắn hay không còn tuỳ thuộc vào việc bạn đón nhận và làm việc thế nào để phát huy vận may ấy nữa, bạn nhé!

Tuổi Dần

Năm Mậu Tuất, người tuổi Dần có thể đón vận may này để kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh, buôn bán. Dần Tuất hợp Hỏa cục, có lợi cho các dự án đầu tư về nhà đất…

Tuổi Dần 2018 nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Những người mới đi làm, hoặc mới khởi nghiệp không còn quá lo lắng như các năm trước, vì mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo ổn định năm nay. Người đi làm có cơ hội thăng quan tiến chức, được thăng lương.

Tuổi Mão

Tuổi Mão báo hiệu một năm tài lộc dồi dào, nhất là đường sự nghiệp, tài chính. Người làm công ăn lương tập trung phấn đấu cho công việc hiện tại, cơ hội thể hiện tài năng rất nhiều, thăng quan tiến chức chỉ là điều sớm muộn.

Chính Tài mang tới nhân duyên hữu hảo, đặc biệt tốt cho nam mệnh. Đặc biệt, nam giới tuổi Mão năm nay tiền đồ xán lạn, con đường quan lộc, công danh rộng mở. Ngoài ra, năm nay cũng là năm người tuổi Mão có mối lương duyên với tôn giáo, tìm được sự bình an trong tâm hồn.

Về tình cảm, vận đào hoa của người tuổi Mão khởi sắc mạnh mẽ. Đặc biệt, những ai đang độc thân sẽ mau chóng có tin vui. Tuy nhiên, vì quá vượng nên đào hoa lành có thể biến thành dữ, gây hại cho các mối quan hệ tình cảm.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nếu đi làm ăn kinh doanh thì lãi mẹ đẻ lãi con, tiền tài như nước. Người làm công ăn lương năm nay có người hỗ trợ, giúp bạn phát huy được năng lực, nhờ đó mà đường quan lộ rộng thênh thang hơn.

Tuổi Thân

Trong năm 2018 này là thời khắc đầy rực rỡ tiền tài của những người tuổi Thân. Nhất là thời điểm gần hết năm 2018 thì bản mệnh lại càng có cơ hội làm giàu. Không những vậy, bạn còn có nhiều quý nhân giúp sức, tiền tài cũng vì thế mà ngày một nhiều.

Vì vậy, dù thời gian trước đó có va vấp trong công việc hay thất bại trong một số dự án thì bạn cũng không đến mức túng thiếu đâu. Dù không dư giả nhưng bạn vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

Từ giữa năm, chuyện kinh doanh làm ăn bắt đầu khởi sắc và có rất tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đó cũng là lý do vì sao bạn lại là một trong 5 con giáp có may mắn nhất năm nay với khoản thu nhập vô cùng khổng lồ.

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp, người tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn năm nay do sao tốt chiếu mệnh tốt. Họ sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, trong kinh doanh, cơ hội đầu tư…. Tuy vậy, người tuổi này cần cân nhắc khi đầu tư, vì việc thắng như chẻ tre có thể làm họ chủ quan và đưa ra những quyết định sai lầm.

Những ai chưa có gia đình, thì trong năm Mậu Tuất này thế nào cũng sẽ tìm được mối nhân duyên trời định. Vận đào hoa cực kỳ tốt nên có thể nảy sinh vấn đề tình cảm với bên thứ 3. Tốt nhất là nên biết phân định rạch ròi chuyện này, nếu không bạn sẽ có những mâu thuẫn không đáng có.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo