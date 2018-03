Vẻ bốc lửa mỹ nhân đóng cảnh nóng sập giường phim "Thương nhớ ở ai"

(Dân Việt) Từng thực hiện cảnh nóng đến sập giường trong phim "Thương nhớ ở ai" với bạn diễn, Trà My (đảm nhận vai Hạnh) ngoài đời sở hữu ngoại hình quyến rũ, đẹp đến nao lòng.

Vẻ bốc lửa mỹ nhân đóng cảnh nóng sập giường phim Thương nhớ ở ai.

Những ngày qua, cộng đồng xôn xao khi tập 32 của bộ phim "Thương nhớ ở ai lên sóng có cảnh nóng đến sập giường giữa nhân vật Hạnh (Trà My đảm nhận ) và chú Vạn - mối tình đầu của mẹ Hạnh (do Lâm Vissay đóng). Cảnh nóng này đã gặp phản ứng trái chiều từ một bộ phận cộng đồng cho rằng, Trà My không tự nhiên trong cảnh ân ái với Lâm Vissay và phân đoạn này không phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật vì Vạn và Hạnh trước đó vốn luôn coi nhau như bố - con.

Cảnh nóng đến giường của Hạnh và chú Vạn do Trà My và bạn diễn Lâm Vissay đảm nhận trong phim "Thương nhớ ở ai" gây tranh cãi.

Phía diễn viên Trà My lên tiếng cho rằng, nếu được diễn lại cảnh này cô sẽ tranh luận với đạo diễn để diễn biến khác hơn một chút, tuy nhiên cảnh nóng này là cần thiết. "Tôi nghĩ Hạnh không thể nằm chờ Vạn như thế được vì giữa họ là tình cảm chú cháu và Hạnh vốn coi Vạn như một người cha nuôi. Đáng nhẽ Hạnh phải giãy giụa, chống trả cho đến khi bản năng chiến thắng lý trí rồi mới xuôi dần để tận hưởng" - Trà My nói.

Sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, đằm thắm trong phim, mỹ nhân phim "Thương nhớ ở ai" với cảnh nóng đến sập giường này ngoài đời quyến rũ có gu thời trang táo bạo.

Ngắm nhìn ngoại hình nóng bỏng của Trà My khiến cộng đồng không khỏi bất ngờ.

Nữ diễn viên phim "Thương nhớ ở ai" không ngại diện những bộ trang phục xẻ sâu khoe ngực đầy hút mắt.

Khi diện áo yếm, Trà My cũng "gây thương nhớ" cho người nhìn.