Vợ đột ngột nói mệnh ai nấy sống và đã yêu người khác rồi

Vợ nói không còn yêu tôi rồi đề nghị mệnh ai nấy sống, không đụng chạm đến nhau vì cô ấy đã yêu người khác rồi.

Gia đình tôi được xem là kiểu mẫu, hòa thuận, thương yêu, gắn bó nhau. Tôi yêu thương và chiều vợ hết mức, chỉ tội là nghèo hơn thiên hạ. Khoảng 2 năm gần đây, tôi thường cho vợ đi chơi với bạn bè thoải mái, nhất là bạn học cũ (cả nam lẫn nữ). Đôi lúc tôi còn động viên vợ đi du lịch đây đó để giảm áp lực cuộc sống.

Gần đây cô ấy có biểu hiện sống ảo, thích chụp hình và thường xuyên lên mạng xã hội. Tôi làm việc nhà nhiều hơn, cặm cụi, lầm lũi. Nhưng tôi càng ít ra ngoài thì cô ấy lại càng đi nhiều hơn, làm đẹp mỗi sáng, thể dục mỗi chiều tối, hẹn hò bạn bè...

Tôi nghĩ để vợ được tự do, thoải mái, không khí gia đình vui vẻ, cô ấy sẽ không bị stress, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Đùng một cái, vợ nói không còn yêu tôi nữa rồi đề nghị mệnh ai nấy sống, không đụng chạm đến nhau, ngủ riêng và không được vào phòng vợ vì cô ấy đã yêu người khác rồi. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 tháng nay và chưa có chuyển biến tốt đẹp. Tôi không muốn phá vỡ gia đình đã xây dựng 20 năm nay. Vợ chỉ không cho tôi chạm vào cô ấy thôi còn mọi thứ vẫn bình thường, nếu tôi không chấp nhận được thì ly hôn. Tôi phải làm sao để giữ gia đình không đổ vỡ?

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:

Anh Đức thân mến,

Đọc những dòng chia sẻ của anh, cho tôi hình ảnh về một người đàn ông tận tụy và hết lòng vì hạnh phúc gia đình. Tôi đoán anh hy sinh và nỗ lực mà chưa chắc vợ anh đã hiểu, nghĩa là anh đã có chút sai lầm trong cách nghĩ và hành xử với vợ.

Anh rất thương yêu vợ, chị ấy thật may mắn khi có chồng yêu chiều và quan tâm đến cảm xúc vui buồn. Anh đồng ý lùi về sau vun vén cho niềm vui của vợ, nhưng quên mất rằng mình đang dần lùi ra xa khỏi cuộc đời vợ, khỏi cuộc hôn nhân của chính mình. Điều gì khiến anh tự nguyện đứng sau, chỉ cần nhìn thấy vợ được vui vẻ? Đó là thông điệp tình yêu anh dành cho vợ, mà không diễn tả cho cô ấy hiểu, hay là kiểu tình yêu mà vợ anh không cần? Trong tình yêu hôn nhân, có nhiều ngôn ngữ thể hiện khác nhau, anh nên tìm hiểu xem loại nào vợ mình mong muốn nhất. Hãy cho cái người ta cần, chứ không phải cái mình nghĩ là người ta cần anh nhé.

Phải chăng anh có chút mặc cảm tự ti khi không mang đến cho vợ đời sống sung túc, đủ đầy như mong muốn. Thực ra, anh cũng rất xứng đáng cùng chị tận hưởng mọi niềm vui trong cuộc sống. Tôi hi vọng nghèo hơn thiên hạ không phải là điều khiến anh chối từ hạnh phúc. Có câu "Nghèo khó có tự do của nghèo khó. Giàu sang có trở ngại của giàu sang", nếu vì hoàn cảnh gia đình chưa dư dả mà vợ muốn rời xa anh hoặc thay lòng đổi dạ, thì anh cũng nên ngồi lại phân tích rõ ràng cho chị ấy hiểu điều này. Cũng nên đặt ra câu hỏi vì sao gia đình anh chưa dư dả, là do anh ở vai trò trụ cột chưa đủ bản lĩnh và tài năng kiếm tiền, chưa làm cho vợ nể phục, hay do quan niệm để vợ vui chơi thoải mái với bạn mà anh quên lãnh đạo, dẫn dắt vợ chu toàn hơn trong việc kiếm tiền, và chăm lo cho đời sống gia đình.

Anh hãy nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ, tìm hiểu nhau, anh chị đã cùng trải qua những gì? Anh thích gì ở chị? Cả hai cùng thích và ước mơ điều gì. Đã bao lâu rồi vợ chồng anh không cùng nhau thực hiện những sở thích hay kế hoạch chung đó? Anh không chủ ý, nhưng có lẽ sự hy sinh thầm lặng và không được vợ hiểu, đã vô tình đẩy anh đứng ngoài những cuộc vui của vợ, bỏ lỡ cơ hội để vợ chồng chia sẻ và trải nghiệm cùng nhau, thay vào đó là những người bạn kia của chị ấy.

Trong hôn nhân, vấn đề mà đa số các cặp đôi hay mắc phải là sự nhàm chán, là do cả hai không ý thức giữ gìn sự thân mật, đam mê và cam kết với nhau. Vậy anh hãy ngồi lại cùng chị xem trong 3 yếu tố đó, vợ chồng anh còn lại gì, nếu cần phục hồi sẽ bắt đầu từ đâu? Nếu anh chị đến với nhau bằng tình yêu và sự thấu hiểu, bề dày nghĩa tình 20 năm, anh nên bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của vợ, với thái độ không chỉ trích mà để hiểu: điều gì làm vợ vui thích, điều gì khiến chị ấy muốn xa cách, và chị ấy đang quan tâm điều gì? Anh hãy thay đổi cách nghĩ, cách hành xử theo nhu cầu của chị ấy. Nếu được, anh nên tham gia đi chơi, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè cùng vợ để hiểu thêm về các mối quan hệ, điều chị ấy quan tâm ngoài gia đình. Đừng cố đoán và suy diễn, hãy trò chuyện để lắng nghe tâm tư của vợ. Chị ấy quyết định như vậy có một phần trách nhiệm rất lớn của anh. Anh đã chủ quan khi không quan sát vợ trong các mối quan hệ mới, không nhắc vợ giữ giới hạn trong các cuộc vui, và "lỗi" lớn nhất của anh là không giữ được sự trân quý, yêu thương của vợ, nếu anh đáng được như vậy.

Sau tất cả, anh hãy nhớ rằng mình cũng xứng đáng được vợ hiểu và quan tâm, cũng cần có những niềm vui riêng. Hôn nhân hạnh phúc không phải chỉ đánh giá gia đình có kiểu mẫu hay không, mà 2 người trong đó đã tận hưởng niềm hạnh phúc chung thế nào.

Chúc anh bình tĩnh, kiên nhẫn và bình an.