Yêu thử bạn thân và cái kết không ngờ đến

#15804: Yêu thử bạn thân... và cái kết! Chào các bạn, các em, các bô lão! Mình K50, cũng có tuổi rồi nhưng xưng mình cho gần gũi. Mình muốn kể về câu chuyện của mình, từ bạn thân trở thành người yêu. Không biết ở đây có ai đã từng có ý định yêu bạn thân của mình chưa? Chuyện như này, mình và bạn ấy học chung cấp 2, cấp 3 và cả đại học luôn. Có điều, bạn ấy thi lại NEU muộn 1 năm, sinh năm 1990 nhưng lại là K51 của trường. Hồi đó bất ngờ lắm... lúc đầu bạn ấy học trường khác xong tự dưng ôn thi lại, năm sau rút hồ sơ đăng ký thi NEU và đỗ. Đến tận gần lúc thi NEU mới biết cậu ấy thi lại...và lí do là: - Tớ thấy học NEU hoạt động cũng mạnh mà nhiều bạn học giỏi, con gái lại xinh nữa. Trong thời gian học đại học thì cậu ấy giúp đỡ mình nhiều lắm, tìm nhà trọ cho, rồi hay đưa đi ăn mấy đồ ăn vặt ở trên phố. Hồi ấy hồ chưa cấm đường nên cuối tuần đi cũng dễ. Mấy lần lạc đường phải hỏi mấy cô mấy bác bên đường mới biết đường ra, có lần loanh quanh thế nào ra tít gần cầu Thăng Long... Rồi mình ốm, cậu ấy cũng sang chăm, có hôm trốn cả học sang chăm nữa... Đại loại là giúp mình nhiều lắm mà mình cứ không mảy may, không có tình cảm gì ngoài mối quan hệ bạn thân với cậu ấy. Đợt sinh viên thì mình cũng có thích mấy anh khóa trên, có anh tán mình cũng đổ, yêu được 1 thời gian chia tay. Trong lúc có người yêu mình vẫn thi thoảng đi chơi với cậu bạn thân, nhớ 1 lần cậu ấy nói là: - Thực ra có nhiều điều muốn làm với cậu lắm nhưng mà ở tình trạng hiện tại thì chưa thể. Lúc đó mình chỉ nghĩ chắc lại đùa gì thôi, vì nhà cậu ấy sao hợp với nhà mình. Tính mình thì cũng kiêu, bản thân tự thấy mình xinh đẹp (con gái mà) rồi bố mẹ cũng công chức nhà nước, gia đình không phải giàu có nhưng cũng ổn nên mình lúc nào cũng nghĩ là phải kiếm anh nào giỏi giỏi 1 chút, nhà có điều kiện. Như vậy thì sau này mình không phải lo toan quá nhiều thứ, rồi nhà người ta có điều kiện thì mình sẽ được chiều... Nói chung trẻ ai chẳng thích vậy. Nhưng sau 1 thời gian thử tìm kiếm và yêu 3 anh như vậy mình nhận ra: Một anh thì cũng giàu có, bố mẹ gọi là cho của tiêu không hết nhưng nát, suốt ngày ăn chơi quần áo, bar bủng... Ban ngày thì lúc nào cũng lung linh như doanh nhân thành đạt còn ban đêm tiêu hộ tiều bố mẹ... Tính về lâu dài không được. Một anh thì nhà có điều kiện nhưng cứ bị chầm chậm, kiểu bố mẹ chiều quá nên chẳng biết làm gì, lù đà lù đù, vào nhà nước xong cũng chẳng biết cố gắng. Tư tưởng của anh ấy cho mình thấy vậy. Một anh nữa thì cũng vậy, nhà cũng ổn ổn mà lười, lười kinh khủng, thậm chí còn bẩn. Công việc thì gọi là tạm được nhưng thề, ý thức dọn dẹp các thứ, mình không chấp nhận được. Tổng kết rằng cái gì cũng có điểm tốt, điểm xấu, khi họ giàu thì con cái họ có những cái không tốt. Nếu hoàn hảo thì chẳng đến lượt mình. Trong lúc mình yêu nhiều người như vậy thì cậu bạn mình lại cứ như ngày xưa, chăm chỉ đi học, đi làm, ra trường cái bằng giỏi luôn, thi chứng chỉ tiếng Anh điểm cao nên tuyển thẳng cao học, học tiếp cao học. Ngoài ra, đi làm lương cũng cao, gọi là cao so với mặt bằng chung chứ không phải là xuất sắc. Đến lúc ấy là sau 3 năm ra trường, tự dưng cậu bạn ấy hỏi mình là: - Thế tìm được anh nào chưa? - Ôi dào, tìm gì nữa, đang chán đây. - Nếu không tìm nữa thì yêu thử tớ đi! - Tỏ tình à? - Thì như mọi khi thôi. Cậu yêu từng ấy người rồi mà không chọn được, cho tớ 1 cơ hội xem nào! - Nhớ nhé, giờ là người yêu nha. - Rồi, từ hôm nay 2 đứa chính thức yêu nhau. Và ngày hôm ấy, 2 đứa chính thức nâng cấp mối quan hệ từ bạn thân thành người yêu. Lúc ấy, thì cũng nghĩ là yêu thử thôi nhưng ai ngờ giờ lấy nhau đc gần 2 năm luôn, có 1 cháu rồi. Yêu nhau gì đâu có hơn 1 năm cưới, cưới xong chửa đẻ tòn tòn luôn. Về mặt nhà cửa xe cộ thì gần như cưa đôi hết, nhà 2 đứa góp chung mua, ô tô cũng chỉ mua lại đi thôi, thiếu bao nhiêu đang vay bố mẹ, có kí giấy đàng hoàng chứ không có xin xỏ gì hết nhé. Thực sự để mà nói, quay lại yêu cậu bạn thân, cậu ấy tình cảm với mình lắm. Lấy nhau về sáng nào cũng dậy sớm đi mua đồ ăn, bắt mình ăn. Hôm nào ít việc thì đưa đi làm xong đón về, hôm nào nhiều thì thôi. Về thì lúc nào cũng về đúng giờ, về xong tranh thủ bế cháu đi chơi rồi tắm rửa, mình thì tranh thủ đi chợ nấu cơm với bác giúp việc. Cuối tuần lúc nào cũng dành thời gian ra cho mình, cho vợ với con đi chơi. Không mua gì cho bản thân, tất cả đều mua sắm cho vợ, quần áo mặc trên người cậu ấy toàn mình mua hết, còn giỏi nịnh: "Em mua gì anh mặc cũng đẹp". Không rượu chè, cờ bạc, la cà... có đi chơi cũng nhắn tin thông báo, mà thông báo gì đâu lúc nào cũng như xin phép ấy... Kể ra thì cũng dài, nói đến đấy chắc mọi người cũng đủ hiểu cậu bạn - giờ là chồng mình như nào rồi. Vậy đó, từ bạn thân, nâng cấp thành người yêu rồi “tiến hóa” thành chồng, thành bố của con mình luôn. Cứ ngỡ yêu thử xem thế nào ai ngờ...tuyệt vời. Nhiều lúc nghĩ, biết vậy chẳng tìm đâu xa, yêu xừ cái cậu này từ sớm cho xong. À mà sau này yêu rồi lấy mới biết câu nói “Thực ra có nhiều điều muốn làm với cậu lắm nhưng mà ở tình trạng hiện tại thì chưa thể”. Ý là cậu ấy thích mình lắm nhưng bản thân cậu ấy chưa có gì nên chưa muốn ngỏ lời. Hóa ra là vậy. Hóa ra bao lâu nay cậu ấy cố gắng vì mình mà mình không biết, kể cả việc thi vào NEU.