Bé gái 8 tháng tuổi bị điều dưỡng tiêm nhầm thuốc đã chết não

(Dân Việt) Kết quả hội chẩn lần một tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, bé gái bị nhân viên y tế tiêm nhầm thuốc có dấu hiệu chết não.

Liên quan đến sự việc bé 8 tháng tuổi nhập viện do điều dưỡng BV Đa khoa Đông Anh tiêm nhầm thuốc, bé gái này đã được chuyển sang viện Nhi Trung ương vào sáng Chủ nhật (21/1). Ngày 23/1, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, BV sẽ hội chẩn thêm hai lần nữa để đưa ra kết luận cuối cùng. Bé 8 tháng tuổi bị điều dưỡng tiêm nhầm thuốc có dấu hiệu chết não. “Kết quả hội chẩn lần một tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, bé gái bị nhân viên y tế tiêm nhầm thuốc có dấu hiệu chết não”, BV Nhi Trung ương cho hay. Trao đổi với PV, chị Trịnh Thị Thanh Hải (mẹ bé) cho biết, đến chiều ngày 22/1, bác sĩ BV Xanh Pôn báo tin con chị không cứu được nữa nên gia đình cho xuất viện. Hiện tại, gia đình đã đưa bé về. Chị Hải cho rằng, con chị bị tiêm nhầm thuốc mà chỉ có mình điều dưỡng trực tiếp tiêm bị đình chỉ công tác là không công bằng; Cả bác sĩ chỉ định cũng liên quan. "Trách nhiệm ở đây là do cả ê kíp, chứ không chỉ riêng điều dưỡng. Gia đình cần một lời giải thích rõ ràng", chị Hải nói. Trước đó, tối 15/1, bệnh nhi được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trong tình trạng sốt cao liên tục, nôn, tiêu chảy, phân lỏng có nhầy; với chẩn đoán tiêu chảy cấp có mất nước, viêm họng cấp, theo dõi tim bẩm sinh. Đến đêm, trẻ mệt, vẫn có dấu hiệu mất nước, bụng chướng, được bác sĩ chỉ định cho uống một ống kaliclorid 10%/5ml, liều mỗi lần uống nửa ống. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau khi điều dưỡng thực hiện y lệnh, bố bệnh nhân gọi bác sĩ bởi bé co cứng người, môi tím, thở nhanh, tim nhanh… Kiểm tra lại, bác sĩ phát hiện điều dưỡng đã dùng thuốc kaliclorid 10% (2,5 ml) tiêm tĩnh mạch cho bé. Ngay lập tức bệnh nhi được cấp cứu, hồi sức tích cực, xử trí thải kali, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn. Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Đông Anh kết luận điều dưỡng đã thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc. “Điều dưỡng Hoàng Thu Trang đã thực hiện sai y lệnh là tiêm tĩnh mạch thay cho đường uống. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhi bị sốc”, lãnh đạo BV Đa khoa Đông Anh nói. Sau khi sự việc xảy ra, BV đã thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định định nguyên nhân, đồng thời đình chỉ công tác 30 ngày đối với điều dưỡng Hoàng Thu Trang.

Tag: Be 8 thang tuoi bi tiem nham thuoc, tiem nham thuoc co dau hieu chet nao, be bi tiem nham thuoc, BV Dong Anh, suc khoe, bao