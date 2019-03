Bộ Y tế: Tiếp tục tiêm vắc-xin 5 trong 1 ComBE Five

(Dân Việt) Sau một loạt sự cố liên quan đến vắc-xin ComBE Five, có nhiều thông tin đồn đoán rằng ngành y tế sẽ dừng, không sử dụng vắc xin này nữa.

Sau vụ bé 2 tháng tuổi ở Bình Định tử vong sau tiêm vắc xin ComBE Five, Sở Y tế tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ sở y tế tạm dừng tiêm trên địa bản toàn tỉnh.

Trước đó, tại một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng... nhiều trẻ đã xảy ra phản ứng sau tiêm vắc xin ComBE Five.

Sau một loạt sự cố liên quan đến vắc xin này, có nhiều thông tin sẽ dừng không sử dụng vắc xin này nữa.

Vắc xin ComBE Five vẫn được tiếp tục tiêm tại các tỉnh thành.

Trước thông tin này, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, thông tin tạm dừng tiêm vắc xin ComBe Five là không chính xác. Theo ông Phu hiện nay Bộ Y tế vẫn đang chỉ đạo các tỉnh, thành tiêm vắc xin ComBE Five theo đúng kế hoạch trên phạm vi toàn quốc. Hiện chỉ có tỉnh Bình Định tạm dừng tiêm trên địa bản toàn tỉnh.

Theo ông Phu, báo cáo của các địa phương gửi về Cục Y tế Dự phòng cho thấy, ngoài phản ứng thông thường (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc...) ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài.

Đánh giá về vắc xin ComBE Five, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, tất cả vắc xin nhập khẩu về Việt Nam nói chung và vắc xin ComBE Five nói riêng đều được chuyển về theo lô, được kiểm định riêng biệt không phải kiểm định một lần. Những lô vắc xin được đưa vào tiêm đều đạt tiêu chuẩn an toàn qua kiểm định, được cấp giấy phép lưu hành. Trước khi sử dụng ở Việt Nam, vắc xin này đã được sử dụng tại 39 quốc gia khác với 400 triệu liều.

Theo tài liệu của WHO, tỉ lệ phản ứng thông thường đối với các vắc xin chứa thành phần ho gà toàn tế bào: sốt từ 38-39 độ C chiếm tới 44,5%, phản ứng 38,5%, nóng đỏ tại chỗ tiêm có thể tới 56,3%, đau 25,6%, các phản ứng khác như quấy khóc kéo dài là 3,5%. Các phản ứng nặng có thể gặp như co giật, giảm trường lực cơ, sốc phản vệ vào khoảng 20 trường hợp trên 1 triệu liều vắc xin sử dụng.

Ông Phu cho biết, hiện cơ quan này tiếp tục chỉ đạo các tỉnh/thành phố thực hiện tiêm vắc xin ComBE Five theo kế hoạch, thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn, khám sàng lọc, theo dõi 30 phút tại trạm sau tiêm, tư vấn cho các bậc cha mẹ biết cách theo dõi và chăm sóc trẻ sau tiêm chủng.

Chuyên gia khuyến cáo, sau khi tiêm nếu phụ huynh thấy trẻ có biểu biện bất thường về sức khỏe như sốt cao trên 39 độ C, quấy khóc kéo dài, tím tái, phát ban, ly bì… các bà mẹ phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.