Người béo "hít không khí, uống nước lọc vẫn béo", tin được không?

(Dân Việt) Rất nhiều người chọn cách ăn kiêng, ăn ít nhưng cân nặng vẫn tăng một cách đáng kể. Nhiều người phàn nàn họ chỉ hít không khí, uống nước lọc vẫn béo. Thực hư có phải như vậy?

Trao đổi với PV về điều này, PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh, Khoa Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội khẳng định: “Không có chuyện chỉ hít không khí, uống nước lọc vẫn béo”. “Hít không khí, uống nước lọc vẫn béo là người ta nói đùa thế thôi, chứ thực chất, họ không ăn món này nhưng lại ăn món khác nên cơ thể vẫn hấp thu được”, PGS Thịnh nói. Chuyên gia công nghệ thực phẩm phân tích, những người ăn ít vẫn béo là do chọn lựa sai thực phẩm, ăn nhiều thức ăn giàu calo nên không thể giảm cân được. Những người ăn ít vẫn béo là do thực phẩm chọn giàu calo. Chẳng hạn: Nhóm các thực phẩm giàu calo như các loại hạt, ngũ cốc thô, trái cây đóng hộp, trái cây khô… sẽ cung cấp nhiều calo. Với những người cứ cứ vô tư nạp những thực phẩm này thì việc giảm cân sẽ bị phản tác dụng. Nếu những người béo muốn giảm cân chỉ có thể ăn những thực phẩm ít calo hơn so với cơ thể bạn đốt cháy mỗi ngày. Bên cạnh đó, PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh cũng cảnh báo, nhiều người béo cho rằng, càng ăn ít thì càng giảm cân nhưng thực ra nó có hại nhiều hơn là có lợi. Không những không giảm béo được mà cơ thể sẽ sử dụng protein của cơ làm nhiên liệu cho quá trình trao đổi chất. Vậy là béo vẫn hoàn béo mà cơ thể càng ngày càng nhão do thiếu cơ. Cũng theo PGS Thịnh, có những người béo do cơ thể hấp thụ năng lượng tốt. Chẳng hạn: Cùng một lượng thực phẩm như nhau nhưng có người chỉ hấp thụ được 10% nhưng cũng có những người hấp thụ được 80%, như vậy những người hấp thụ tốt đã béo lại càng béo. Vì vậy, muốn giảm béo thì nên ăn ít mỡ, ít tinh bột, tăng cường ăn rau, chất xơ, lượng chất đạm nạp vào cơ thể cũng chỉ nên cân đối. Đồng quan điểm với PGS TS Nguyễn Duy Thịnh, PGS.TS.Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khẳng định: “Làm gì có chuyện không ăn mà vẫn béo”. Theo PGS Nguyễn Thị Lâm, những người béo đã điều chỉnh chế độ ăn mà vẫn béo là do không biết cân đối khẩu phần ăn. Ví dụ, bạn nhịn ăn cơm, kiêng tinh bột nhưng ăn đến 6 quả chuối, 3 quả xoài thì không thể giảm béo được. Vì thế, các chuyên gia khuyên người béo muốn giảm cân thì không nên nôn nóng mà cần kiên trì, không cần ăn kiêng kham khổ. Bên cạnh một chế độ ăn khoa học, người béo nên tập luyện thể thao thường xuyên thì mới móng đạt hiệu quả tốt.

