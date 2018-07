200 chiến binh IS ở Syria ùn ùn tháo chạy về Tây Ban Nha

(Dân Việt) Gần 200 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria được cho là đang chuẩn bị tháo chạy về quê nhà ở Tây Ban Nha sau khoảng thời gian chiến đấu ở "chảo lửa" Trung Đông.

Ảnh minh họa.

Các quan chức an ninh cảnh báo, khoảng 175 phần tử thánh chiến có thể sớm trốn về Tây Ban Nha trong khi đó, 37 tên đang thực hiện chuyến hành trình, theo Bộ An ninh Quốc gia Tây Ban Nha. Bộ này cảnh báo, IS là "một trong những mối đe dọa toàn cầu" đồng thời nhấn mạnh Madrid phải đẩy mạnh hành động để dập tắt các chương trình tuyên truyền trực tuyến để giảm số lượng các thành phần cực đoan trong nước.

Bộ cũng nhấn mạnh, các nhóm như IS và al-Qaeda có thể bắt đầu tập trung vào việc thực hiện các cuộc tấn công ở châu Âu khi chúng bị đánh bật khỏi Syria và Iraq.

Theo ước tính của Bộ này, khoảng 1/3 chiến binh nước ngoài đã quay trở về quê nhà. Khoảng 50.000 ngoại binh đã tới chiến đấu ở Trung Đông trong đó ước tính có khoảng 6.000 người đến từ châu Âu.

Theo Express, cảnh báo của Bộ An ninh Quốc gia Tây Ban Nha cũng phản ánh tình hình ở Anh, nơi hàng trăm người Anh đã trở về nước sau khi tới Syria và Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson tuyên bố, những chiến binh Anh đã chiến đấu cho IS nên bị săn lùng và tiêu diệt để đảm bảo họ không trở về Anh và gây ra các vụ tấn công ở quê nhà.