3 ngày kinh hoàng của bé gái 5 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp và tra tấn

(Dân Việt) Câu chuyện về quãng thời gian mà một cô bé 5 tuổi đã trải qua đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy xót xa.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nạn nhân 5 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch Ngày kinh hoàng Ngồi bên con gái Gudiya (5 tuổi), mẹ của bé cho hay từ ngày con gặp chuyện, cô phải bỏ cả việc, túc trực chăm sóc con, không chỉ bởi những tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể mà cả vì bé luôn tỏ ra sợ hãi khi thấy đàn ông. “Con gái tôi còn quá nhỏ, nó đâu có tội tình gì mà những kẻ độc ác đó lại hành hạ nó như vậy”, người mẹ nghẹn ngào. Cô cho biết gia đình mình sống trong một tòa nhà tại khu ổ chuột ở thủ đô New Delhi. Manoj Kumar Sah – một công nhân may mặc 24 tuổi - là một trong những vị khách gia đình cô cho thuê phòng. Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 15/4/2013, sau khi uống rượu tại nhà chị gái người bạn tên là Pradip Kumar, cả hai cùng trở về phòng của Manoj. Tại đây, chúng nhìn thấy cô bé con chủ nhà Manoj đang chơi một mình ở hành lang. Lúc đó, chợt Manoj nghĩ tới những đoạn video khiêu dâm hắn vừa xem trên điện thoại trước khi về đến nhà, cơn thú tính nổi lên, nhìn trước ngó sau không có ai, hắn đã dụ cô bé vào trong phòng mình bằng những thanh socola. Gudiya không hề tỏ ra sợ sệt, nhanh chóng theo “chú Manoj” vào nhà bởi cô bé thường chơi gần căn hộ của Manoj, thậm chí vài lần còn vào xem phim hoạt hình. Từ lúc đó, gần 3 ngày kinh hoàng của cô bé bắt đầu. Tại đây, 2 tên “yêu râu xanh” đã nhét giẻ vào miệng để cô bé không thể gào khóc và thay nhau giở trò đồi bại trong suốt 3 ngày liền theo những cách mà chúng nhìn thấy trong các đoạn phim sex và đánh đập dã man mỗi khi bé không hợp tác. Cuối cùng, lo sợ bị phát hiện, hai tên bàn nhau giết chết Gudiya bịp đầu mối. Pradip Kumar đã bóp cổ cô bé và khi thấy Gudiya, cho rằng bé đã chết, cả hai vội khóa trái cửa và bỏ đi. Tuy nhiên, đến ngày 17/4, những người hàng xóm nghe tiếng khóc khóc yếu ớt trong một căn phòng khóa kín. Nghi ngờ điều chẳng lành, họ đã báo cảnh sát và phá cửa xông vào. Vậy là sau gần 3 ngày bị bắt cóc, người ta mới tìm thấy cơ thể đẫm máu, thoi thóp thở của bé Gudiya ở ngay khu nhà gia đình bé đang sinh sống. Bố mẹ cô bé ngay lập tức có mặt, người mẹ đáng thương gần như ngất đi khi chứng kiến nối đau này. Những tổn thương nghiêm trọng Xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi nhập viện, cô bé ở trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, chỉ cần phát hiện muộn hơn một chút nữa, em có thể sẽ chết. Các bác sĩ tại bệnh viện Swami Dayanand cho biết họ đã phát hiện những vật thể lạ trong cơ quan sinh dục của bé gái, bao gồm cả sáp nến và bị chảy máu nghiêm trọng. Bé gái cũng bị thâm tím ở ngực, môi và cổ do bị thủ phạm đánh đập. Bác sĩ R.K. Bansal, người trực tiếp kiểm tra cho bé gái cho biết đây là một trong những bệnh nhân nguy kịch nhất mà ông từ tiếp nhận. Em đã bị tổn thương nghiêm trọng ở bộ phận sinh dục và vùng ruột. Các bác sĩ đã phải phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu và cố gắng hết sức cứu chữa để tránh cho em khỏi bị nhiễm trùng. Ngày 20/4, Manoj Kumar là đối tượng đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà một người họ hàng ở bang miền đông Bihar cách thủ đô New Delhi khoảng 620km. Pradeep Kumar bị bắt không lâu sau đó cũng tại bang này và được di lý về thủ đô. Vụ án đã gây ra một làn sóng biểu tình mạnh mẽ trên khắp các nẻo đường New Delhi. Dư luận xót thương cho cô bé 5 tuổi bao nhiêu lại càng căm phẫn hành vi mất hết tính người của 2 kẻ thủ ác bấy nhiêu. Dù chúng đã phải nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật nhưng những ký ức kinh hoàng sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí cô bé đáng thương ấy. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 20/1/2018.

