400 chiến binh IS bị tóm sống khi tháo chạy khỏi pháo đài cuối ở Syria

(Dân Việt) Các tay súng đã bị bắt lại vào đêm 6.3 khi chúng cố gắng trốn khỏi Baghouz với sự giúp đỡ của những kẻ buôn lậu trong khi các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn tiếp tục bao vây thành trì này, Chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết.

Hàng trăm chiến binh IS khác đã đầu hàng và chạy khỏi làng Baghouz cùng với hàng nghìn dân thường trong những ngày gần đây. Tình hình này diễn ra sau khi các lực lượng của Mỹ và SDF tiến hành các cuộc dội bom Baghouz. Khi ngôi làng này hoàn toàn được giải phóng, Mỹ và các đồng minh sẽ chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc chiến chống IS. IS từng kiểm soát một khu vực rộng 88.000 km vuông ở Syria và Iraq, áp đặt những quy định hà khắc lên gần 8 triệu dân thường và kiếm được hàng tỷ USD từ dầu mỏ, cướp bóc và bắt cóc tống tiền. Sau 5 năm chiến đấu ác liệt, quân địa phương với sự ủng hộ của các lực lượng quốc tế để giành lại được phần lớn lãnh thổ IS từng kiểm soát và tổ chức khủng bố này hiện chỉ còn nắm giữ một khu vực nhỏ rộng vài trăm mét vuông gần biên giới giữa Syria và Iraq. Thứ 6 tuần trước (1.3), SDF tuyên bố lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công cuối cùng vào Baghouz và tuyên bố rằng trong làng không còn ai khác ngoài những kẻ khủng bố. Sau các cuộc không kích và nã pháo dữ dội vào cuối tuần trước, liên minh chống IS cho biết họ phải thực hiện chậm lại cuộc tấn công "do vẫn còn một số lượng nhỏ dân thường bị IS sử dụng làm "lá chắn". Người phát ngôn của SDF Mustafa Bali cho biết khoảng 3.000 người đã sơ tán ngày 4.3 và 3.500 người khác, trong đó có 500 tay súng IS đã đầu hàng ngày 5.3. Những người phụ nữ và trẻ em ở Baghouz, trong đó có nhiều người có quốc tịch nước ngoài đã được đưa tới một khu trại do SDF kiểm soát là al-Hol. Một tổ chức nhân đạo đã cảnh báo ngày 6.3 rằng tình hình ở trại tị nạn này với hơn 50.000 người chuyển đến từ tháng 12.2018 đã "hoàn toàn quá tải". Ngày 4/3, ít nhất 90 người đã chết trong hành trình tới al-Hol với 2.3 trong số đó là trẻ em. Nhiều trẻ em không có giày và áo khoác trong khi một số gia đình phải ngủ ngoài trời ngay cả trong thời tiết mưa lạnh do thiếu lều bạt.

