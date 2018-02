5 giống chó hiếm nhất thế giới

(Dân Việt) Những giống chó này chỉ quen với môi trường bản địa hoặc có tập tính hung dữ không thể thuần hóa.

Trên thế giới có nhiều giống chó, trong đó có loại rất phổ biến nhưng có những loại chỉ tồn tại trong nước. Nguyên nhân cơ bản là do chúng không hợp khí hậu tại các vùng đất khác. Sau đây là 5 giống chó hiếm nhất thế giới.

1. Stabyhoun

Stabyhoun chỉ sống ở tỉnh Friesland, Hà Lan từ năm 1800 tới nay và không ra khỏi quốc gia này trong hơn 200 năm qua. Chúng được nhân giống và nuôi dưỡng để phục vụ mục đích săn bắt, bảo vệ gia chủ. Tuy nhiên, chính vì khả năng “đa nhiệm” của mình và không có năng lực nào đặc biệt nên giống chó này cũng không được quan tâm.

Chó Stabyhoun nổi tiếng vì sự hiền lành, thân thiện, đặc biệt với trẻ em và các loài động vật khác. Chúng rất thích bơi lội và dành nhiều thời gian dưới nước.

2. Mudi

Chó Mudi rất giỏi chơi thể thao, đặc biệt là các môn vận động mạnh và cần sự dẻo dai. Lí do khiến chúng không phổ biến là bởi chúng quá hiếu động nên không phù hợp nếu nuôi tại chung cư hoặc nhà nhỏ. Chó Mudi thích chạy nhảy trong các khoảng không rộng lớn.

3. Ngao Tây Tạng

Chó ngao Tây Tạng là một trong những giống chó lớn nhất thế giới. Chúng có nhiệm vụ bảo vệ gia chủ ở các cao nguyên lạnh lẽo Tây Tạng. Ngao Tây Tạng sống trong lãnh thổ lớn nên rất khó để nuôi chúng trong thành phố.

Dù ngao Tây Tạng không phổ biến nhưng chúng từng rất được quan tâm ở trung Quốc. Có thời điểm, một con ngao Tây Tạng được bán với giá lên tới 1,5 triệu USD.

4. Azawakh

Loài chó có nguồn gốc từ sa mạc Sahara này chủ yếu dùng để săn linh dương và các loài động vật ăn cỏ khác. Chúng chạy rất nhanh và có thể chuyển hướng đột ngột. Dù vậy, chó Azawakh khá nhút nhát và không sinh sống bên ngoài lãnh thổ của chúng.

Một trong những nguyên nhân khiến loài chó này ít được quan tâm vì chúng không sống được ở vùng lạnh. Ngoài ra, chúng rất hung dữ với người lạ. Chúng có thể đuổi theo mọi thứ đang chạy trên đường và có thể gây khó khăn nếu nuôi nhốt trong nhà.

5. Chó lông ngắn Thái Lan

Chó lông ngắn Thái Lan tới Mỹ lần đầu tiên năm 1994. Hiện chỉ có 1.000 con bên ngoài lãnh thổ Thái Lan và 100 con ở Mỹ. Chúng được nuôi với vai trò là chó săn và đặc biệt nổi tiếng vì sự trung thành. Chúng là 1 trong 3 loài chó duy nhất có xoáy trên lưng. Chúng rất cơ bắp và linh hoạt.

Lí do khiến chó lông ngắn Thái Lan ít phổ biết là do tập tính bảo vệ lãnh thổ. Chúng không thân thiện với bất kì giống chó nào khác trừ khi được huấn luyện. Do nhiều cơ bắp nên chúng có thể gây họa cho người đối diện. Ngoài ra, chúng không sống được ở vùng đất lạnh.