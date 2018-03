Ác mộng của thiếu nữ bị giam cầm như động vật, hãm hiếp suốt 10 ngày đêm

(Dân Việt) Nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng của mình, thiếu nữ 17 tuổi cho biết mình đã bị trói như một con vật và bị hãm hiếp đều đặn mỗi ngày.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Khách sạn nơi xảy ra vụ bắt cóc, cưỡng hiếp kinh hoàng và chân dung 4 tên “yêu râu xanh”. “Con mồi” 17 tuổi Khoảng 20 giờ ngày 26/10/2017, Manju Raj (32 tuổi) đang ngồi chơi bài trong một căn nhà ở thành phố Bangalore, miền Nam Ấn Độ. Bất chợt điện thoại của Manju rung lên và người này quay sang nói với các bạn chơi còn lại: “Đã đến giờ tao phải đi!”. Một người trong đám hỏi đi đâu thì Raj đáp gọn lỏn: “Đi săn mồi”, rồi nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Smita (tên nạn nhân đã thay đổi) – một thiếu nữ 17 tuổi bước từ trên tàu xuống ga Whitefield. Một người bạn cùng lớp của thiếu nữ mời cô đến khách sạn để "tham dự một bữa tiệc sau lễ tốt nghiệp", thậm chí còn gọi điện xác nhận để xem cô gái có đi không vào lúc 17 giờ ngày 26-10. Khi đang ngơ ngác không biết nên đi đường nào thì có 2 người đàn ông tự giới thiệu là Raghavendra và Sagar xuất hiện và nói sẽ chỉ đường cho cô. Sau đó, không chút nghi ngờ, Smita theo 2 người này khi họ nói rằng mơi họ đang đi cũng gần chỗ cô cần đến. “Đến luôn đi, con mồi đang ở đây!”, Raghavendra gọi điện cho Raj và hắn lập tức nhập bọn. Một tiếng đồng hồ sau, tại một khách sạn thuộc khu vực Whitefield, thành phố Bangalore, Smita nằm ngất lịm với vùng kín đau đớn sau khi bị 3 gã đàn ông hãm hiếp liên tục. Chưa hết, Sagar, Raghavendra và Raj sau khi cưỡng hiếp cô gái đã để quản lý khách sạn làm nhục cô nhằm đổi lấy sự im lặng. Trong những ngày bị giam giữ, Smita liên tục bị những kẻ thủ ác cưỡng hiếp, dọa giết, luôn bị trói chặt như thú vật. 10 ngày ác mộng Ngày 4/11, cảnh sát thành phố nhận được thông tin báo có một cô gái đang gặp vấn đề ở khách sạn Classical Inn tại Whitefield vì họ nghe thấy những tiếng kêu cứu phát ra từ một căn phòng. Và khi tới kiểm tra, họ tìm thấy Smita ngồi co quắp trong căn phòng nóng nực và hoàn toàn tăm tối. Cửa sổ đóng kín, đèn không bật. Không chỉ vậy, nạn nhân còn bị xích trong suốt 10 ngày. Khi được đưa ra ngoài, Smita gần như hoàn toàn hoảng loạn và sợ hãi. “Bọn chúng đã bịt miệng, trói tay và nhốt tôi ở đây. Chúng nói với tôi rằng nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ được an toàn còn nếu cố gắng chạy thoát hay phản kháng, chúng sẽ giết tôi. Và rồi sau đó, chúng thay nhau hiếp dâm tôi mỗi ngày”, Smita nhớ lại quãng thời gian 10 ngày kinh hoàng. Thậm chí khi Smita ngất đi, chúng còn lôi cô vào nhà tắm, dội nước cho tỉnh rồi tiếp tục trò đồi bại. Smita bị trói cả ngày, kể cả khi chúng cho cô ăn. Sau khi lấy thông tin, cảnh sát nhanh chóng bắt được 4 nghi phạm. Chúng bao gồm Raghavendra (27 tuổi), đến từ TP Udupi, Manoranjan Pandit (52 tuổi), đến từ bang Tây Bengal, Sagar (22 tuổi), đến từ TP Davanagere và Manju Raj (32 tuổi), đến từ TP Mysuru. Trong đó, nghi phạm Pandit là quản lý khách sạn. Cả 4 nghi phạm ban đầu đều khẳng định mình không có tội. Nhưng chúng đã phải thú nhận toàn bộ tội lỗi sau khi bị nạn nhân chỉ đích danh và phải đối mặt với các tội danh: bắt cóc, giam giữ trái pháp luật, đe dọa tới tính mạng người khác và hiếp dâm. Câu chuyện của thiếu nữ này nhanh chóng lan truyền trên mạng và dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 7/3/2018.

