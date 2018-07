ADN gột sạch nỗi oan giết mẹ sau 10 năm “sống không bằng chết”

(Dân Việt) Vừa trải qua nỗi đau mất mẹ vừa hứng chịu búa rìu dư luận, chàng thanh niên này đã phải sống trong cay đắng suốt nhiều năm trời. Cuối cùng sau 10 năm, anh mới hoàn toàn được minh oan sau câu chuyện tưởng như không thể của mình.

Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài “Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN” sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy. Câu chuyện hoang đường Tan ca vào lúc nửa đêm ngày 22/6/1991, Charles vội vã trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài. Tuy nhiên, khi về đến nhà, anh bỗng thấy một người đàn ông đang lảng vảng, ngó nghiêng ngay phía bên ngoài nhà mình. Thấy có dấu hiệu khả nghi, Charles liền lập tức quay đầu tới quầy điện thoại công cộng gần đó và gọi cho cảnh sát thay vì tiến đến đối mặt trực tiếp với kẻ lạ. Nạn nhân Dorothy Donovan. Một lúc sau, cảnh sát có mặt và nhận thấy cửa kính trong phòng bà Dorothy Donovan - mẹ Charles bị đập vỡ. Bước vào bên trong, ai nấy đều ngỡ ngàng khi trước mặt là thi thể bà chết trên giường với nhiều nhát đâm vào ngực. Hiện trường lộn xộn cho thấy đây có vẻ là vụ tấn công tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng sinh học nào cho thấy nạn nhân bị xâm hại. Trong nhà không mất vật gì có giá trị. Ví của bà Donovan ở ngay gần đó vẫn còn nguyên vẹn. Charles khai với cảnh sát rằng biết thủ phạm. Tối hôm đó, anh làm ca từ 4h đến 11h đêm. Trên đường về nhà, Charles tạt qua cửa hàng đồ ăn nhanh để mua một chiếc hamburger. Khi quay trở vào xe, một người đàn ông lạ mặt lại gần và xin cho đi nhờ. Charles bảo trước rằng tuy có đi về hướng đó nhưng không đi xa đến vậy. Khi về cách nhà khoảng 1km, Charles dừng lại và yêu cầu người này xuống xe vì không thể đi xa hơn được nữa. Chưa dứt lời, kẻ đó ngay lập tức tấn công Charles. Quá hoảng sợ, Charles lao ra khỏi xe. Kẻ lạ mặt cầm theo chiếc dùi trong xe của Charles và đuổi theo, sau đó doạ giết nếu không chở mình tới nơi. Charles vờ đồng ý, sau đó chạy nhanh về xe mình, đóng sập cửa và vội lái xe đi, để lại kẻ lạ mặt ở ngoài đường vắng. Chưa hết bàng hoàng, Charles không đi về phía nhà mình mà lái xe đi thẳng vì sợ rằng kẻ lạ mặt sẽ biết nơi anh sống và đến trả thù. Sau khoảng 20 phút, Charles lái xe vòng về nhà. Kinh ngạc thay anh ta thấy chính kẻ lạ mặt đó đang lảng vảng quanh nhà mình. Trước lời khai này, cảnh sát đã chỉ ra khá nhiều điểm vô lý. Thứ nhất, một người hoàn toàn xa lạ lại không thể giết người man rợ để trả thù chỉ vì không tiếp tục cho đi nhờ xe. Điều thứ hai, làm thế nào hắn có thể biết nơi Charles sinh sống trong khi nơi bị bỏ lại cách đó 1km. Ngoài ra, thêm một chi tiết đáng ngờ khác là người được thụ hưởng khoản tiền bảo hiểm của bà Donovan nếu xảy ra biến cố chính là Charles. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Charles thời điểm đó thường xuyên bị đòi nợ do làm ăn thua lỗ từ những năm trước. Nghi vấn có thể là vụ giết người dựng hiện trường giả càng trở nên có cơ sở khi Charles từ chối thực hiện test kiểm tra nói dối. Tuy nhiên, những bằng chứng tìm thấy tại hiện trường lại một lần nữa khiến cảnh sát đau đầu. Họ phát hiện một vết hằn lòng bàn tay bằng máu ở tay vịn cầu thang và một vết máu không phải của bà Donovan ở công tắc điện. Tuy nhiên mẫu vân tay và mẫu máu này lại không trùng khớp với Charles - nghi phạm duy nhất của vụ án. Đến lúc này, cảnh sát cho rằng câu chuyện của Charles là “hoang đường”. Họ nghi ngờ Charles có thể đã thuê một ai đó để giết mẹ mình. Nỗi oan được gột rửa Dựa vào lời khai của Charles, cảnh sát phác họa chân dung kẻ lạ mặt. Theo đó, đây là một thanh niên da đen với cặp mắt kính to nổi bật. Tìm lại hồ sơ những kẻ phạm tội có nhân dạng tương tự, cảnh sát đưa ra một danh sách và yêu cầu Charles nhận diện. Cảnh sát thấy kỳ lạ là dù đã tiếp xúc với kẻ lạ suốt quãng đường dài nhưng Charles lại khá lúng túng khi đưa ra lựa chọn, anh ta chọn ra khoảng 4 gương mặt từ hồ sơ cảnh sát cung cấp. Tuy nhiên, kết quả so sánh mẫu vân tay để lại hiện trường không trùng khớp với bất kỳ nghi phạm nào. Hung thủ thực sự của vụ án sa lưới sau 10 năm. Vụ án đi vào bế tắc với rất nhiều nghi vấn từ cả phía cảnh sát và dư luận về Charles và câu chuyện khó tin của anh ta. Sau 10 năm bị treo lơ lửng trong hành trình tố tụng, Charles luôn sống trong tình cảnh bị xã hội nghi ngờ và khinh bỉ. Vụ án chỉ bắt đầu được sáng tỏ sau 10 năm, khi nước Mỹ phát triển và đưa hệ thống CODIS – kho dữ liệu quốc gia chứa ADN của những kẻ từng có tiền án tiền sự vào hoạt động. Ngay khi bang Delaware có quyền truy cập vào kho dữ liệu này, họ đã nhập mẫu ADN của những vụ án “bỏ ngỏ” chưa tìm ra thủ phạm để tìm kiếm trong hệ thống. May mắn thay, khi nhập mẫu AND trong vụ án của bà Donovan, họ đã tìm được kết quả trùng khớp. Kẻ này được xác nhận là Gilbert Cannon, từng bị bắt vào tù vì nghiện thuốc phiện và trộm cướp. Gilbert Cannon giống tranh phác họa 10 năm trước đó đến đáng kinh ngạc. Sau hai tháng rưỡi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được nơi Cannon sinh sống, cách nhà nạn nhân khoảng 40 dặm. Trong quá trình thẩm vấn, Cannon phủ nhận mọi sự liên quan vụ án. Tuy nhiên khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng xác đáng, hắn đã thú nhận mọi tội lỗi của mình. Theo đó, tối hôm xảy ra án mạng, hắn trong tình trạng phê thuốc. Sau khi bị Charles bỏ lại, hắn đã lang thang quanh đó định kiếm chỗ ngủ. Hắn đến nhà của Charles rất ngẫu nhiên và quyết định đột nhập vì đó là nơi duy nhất sáng đèn. Sau đó, hắn sát hại bà Donovan bằng chính chiếc dùi nhặt được trong xe của Charles, bởi giật mình do bà tỉnh dậy lúc hắn đang đột nhập. Đến tận giờ hắn cũng không biết rằng đó chính là nhà của Charles – người đã cho mình đi nhờ xe vào đêm hôm đó. Với các bằng chứng đưa ra và lời khai của hung thủ, tòa án đã kết Gilbert phạm tội giết người cấp độ 1 và phạt tù chung thân không có cơ hội được xin ân xá. Cuối cùng sau 10 năm, Charles mới hoàn toàn được minh oan sau câu chuyện tưởng như không thể của mình. --------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN vào 4h ngày 22/7/2018.

