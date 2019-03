Ai sẽ được lợi giữa xung đột Pakistan-Ấn Độ?

(Dân Việt) Cuộc giao tranh với Pakistan cho thấy máy bay quân sự "già cỗi" của Ấn Độ cần được thay thế, do đó sẽ có những người được lợi trong trường hợp này.

Mảnh vỡ của hai chiếc máy bay Ấn Độ bị Pakistan bắn rơi hôm 27/8

Không quân Ấn Độ tuần trước đã bị thiệt hại nặng nề khi Pakistan bắn hạ một phi công Ấn Độ lái chiếc MiG-21 Bison do Nga sản xuất, máy bay chiến đấu cất cánh lần đầu tiên năm 1956, FP đưa tin.

Phi công này sau đó đã nhảy ra khỏi máy bay trước khi rơi xuống lãnh thổ Pakistan và bị quân đội nước này bắt giữ. Một vài ngày sau đó, Islamabad đã trả tự do cho phi công Ấn Độ trong nỗ lực giảm leo thang khủng hoảng bắt đầu khi một nhóm phiến quân đóng ở Pakistan giết chết hơn 40 sĩ quan an ninh Ấn Độ trong vụ đánh bom tự sát ngày 14/2 ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Tuy nhiên, MiG-21 đã bị phá hỏng và hình ảnh về đống đổ nát của chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Các nhà phân tích cho biết, việc MiG-21 bị phá nát đã cho thấy sự “già cỗi” của quân đội Ấn Độ. Do đó, Ấn Độ sẽ phải xem xét về khả năng thay thế máy bay phản lực khác tân tiến hơn, và đây sẽ là cơ hội đem lại lợi nhuận cho hai gã khổng lồ hàng không vũ trụ Mỹ là Boeing và Lockheed Martin với hợp đồng béo bở cung cấp hơn 100 máy bay cho Ấn Độ. Ngoài giá trị về tiền mặt, việc thay thế máy bay chiến đấu của Ấn Độ cũng mang đến cho Boeing và Lockheed cơ hội mở rộng sản xuất của các hệ thống cũ sắp hết thời hạn phục vụ.

Một chiếc MIG-21 của Không quân Ấn Độ trình diễn tại triển lãm hàng không vào tháng 2 năm 2019.

“Thật khó để bán được máy bay chiến đấu cho một quốc gia nếu không có giao tranh diễn ra. Cả Boeing Boeing và Lockheed Martin đều có cơ hội kinh doanh tốt hơn vì Ấn Độ đang cảm thấy bị đe dọa về an ninh”, Loren Thompson, một nhà phân tích của Viện Lexington (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết.

Các tình tiết xung quanh cuộc giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan hiện vẫn chưa rõ ràng. Phía Ấn Độ tuyên bố MiG-21 lần đầu tiên bắn hạ một chiếc F-16 của Pakistan do Mỹ sản xuất. Cả hai quốc gia đều có lực lượng không quân đa dạng về công nghệ, và cuộc giao tranh liên quan đến các máy bay phản lực do Mỹ, Châu Âu, Nga và Trung Quốc sản xuất. Telegraph đưa tin Mirage 2000 do Pháp chế tạo từ những năm 1980 của Ấn Độ và Su-30 MKI mới hơn do Nga sản xuất, xuất hiện lần đầu tiên vào đầu những năm 2000, cùng với F-16 của Pakistan. Mirage III do Pháp sản xuất và Trung Quốc- chế tạo JF-17.

Về phần mình, Pakistan phủ nhận việc máy bay phản lực của họ đã bị bắn hạ và tuyên bố họ không sử dụng F-16 trong cuộc không chiến.

Máy bay F/A-18 Super Hornet của Boeing

Hôm chủ nhật, chính phủ Mỹ cho biết họ đang tìm cách xác nhận yêu sách của Ấn Độ, vì việc Pakistan sử dụng F-16 để hạ một máy bay chiến đấu Ấn Độ có khả năng vi phạm các thỏa thuận của Mỹ.

Khi căng thẳng tiếp tục diễn ra giữa hai cường quốc vũ trang hạt nhân, Ấn Độ cần nhận ra một điều rõ ràng là: họ phải thay máy bay chiến đấu mới trong thời gian ngắn.

Trong hai thập kỷ qua, quân đội Ấn Độ đã nhiều lần đưa ra đề xuất thay thế phi đội máy bay chiến đấu của mình. Tuy nhiên, các chương trình đều đã thất bại không được chính phủ chấp thuận. Gần đây nhất, vào đầu năm 2018, Ấn Độ đã dừng kế hoạch mua hơn 100 máy bay chiến đấu một động cơ (F-16 của Lockheed Martin và Gripen-E là hai ứng cử viên; F-16 được ưa chuộng hơn) và xem xét về việc sẽ mua những máy bay động cơ kép. Quyết định này đã mở ra cơ hội kinh doanh cho Boeing với mẫu máy bay F/A-18 Super Hornet.