Ám ảnh của người vợ bị chồng bạo hành khi “đến tháng”

(Dân Việt) “5 năm vợ chồng chung sống là từng ấy năm, tôi phải chịu cảnh bị bạo hành về thể xác và tinh thần. Những phút giây “gần gũi” tưởng như hạnh phúc nhưng trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi”. Đó là tâm sự của người phụ nữ 25 tuổi, người sau nhiều năm bị chồng bạo hành tình dục.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Người phụ nữ này đã phải chịu bạo hành tình dục từ chính người bạn đời của mình. Có lẽ không ai có thể hình dung ra được câu chuyện thương tâm của cô Rashmi (tên nhân vật đã được thay đổi) khi phải sống trong cảnh bạo lực tình dục mà người gây ra bạo lực lại chính là người chồng. Gã chồng bệnh hoạn 14/2/2014 là sinh nhật chồng mình – Mukesh Singh, Rashmi đã dậy từ sáng sớm đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối. Tối hôm đó, khi mọi thứ xong xuôi, trong hơi men, Mukesh Singh chửi bới vợ vì cho rằng vợ chưa chu đáo, làm mất mặt mình Sau đó, giữa hai người xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa. Mukesh Singhlập tức kéo vợ vào trong phòng, liên tiếp giở trò thô bạo, ép Rashmi xuống giường. Thế rồi, hắn thực hiện những hành vi không bình thường, thậm chí là rất bệnh hoạn, yêu cầu vợ phải đáp ứng tất cả đòi hỏi của hắn. Cả đêm hôm đó, Rashmi quằn quại vì âm đạo của cô bị tổn thương rất nặng nề. “Không thể kháng cự, kết cục tôi phải nhập viện và chảy máu mất 60 ngày sau đó", Rashmi đau đớn kể lại. Không thể chịu đựng được địa ngục ngay trong chính gia đình mình, Rashmi đã báo cảnh sát và kiện chồng cô ra tòa vì có “hành vi bạo lực và ép buộc tình dục”. “Đối với hắn ta, tôi chỉ là món đồ chơi mà mỗi tối hắn thường lôi ra hành hạ. Có những lúc trong người tôi cảm thấy không khỏe, mặc sức van xin nhưng hắn vẫn tiếp tục hành xử thô bạo, thậm chí ngay trong thời kì kinh nguyệt”. Gia đình hay địa ngục trần gian? Kể về cuộc hôn nhân của mình, Rashmi cho biết, cô và Mukesh Singhvốn là người cùng làng. Trước khi kết hôn, cô là một cô gái rất xinh xắn, ngoan hiền, được nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng cô vẫn phải kết hôn với Mukesh Singhdù không yêu do sự sắp đặt của cha mẹ. Bi kịch của cô thiếu nữ cũng bắt đầu từ đấy. 5 năm kết hôn là 5 năm cô phải chịu đựng sự bệnh hoạn của chồng, phải chiều chồng bất cứ khi nào anh ta muốn bất kể cô muốn hay không, sức khỏe thế nào. Để giữ yên ấm gia đình, Rashmi vẫn cố gắng nhịn nhục. Nhưng càng ngày, gã chồng càng trở nên quái đản hơn, đặc biệt là trong chuyện gối chăn. “Gần 5 năm, tôi phải chịu đựng sự bạo hành của chồng trong “chuyện ấy”. Anh ta bắt tôi làm đủ các trò quái dị. Gần như đêm nào cũng vậy, anh ta hành hạ tôi từ đêm đến sáng, mặc tôi van xin. Tôi chỉ mong cho trời nhanh sáng để thoát khỏi sự đòi hỏi của chồng”. Nhiều lần bị chồng bạo dâm, “vùng kín” của Rashmi bị tổn thương. Mỗi lần cô phản kháng lại phải hứng chịu những trận đòn roi trút xuống vì Mukesh Singh cho rằng vợ ngoại tình nên mới từ chối anh ta. Sống trong sự đau đớn, tủi cực ấy suốt 5 năm mà Rashmi không dám hé răng với ai. Nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”, đến lúc không chịu nổi những trò bạo dâm của chồng, cô quyết định báo cảnh sát và giải thoát cho mình. “Kể cả khi ra tòa, chồng tôi và gia đình nhà chồng hoàn toàn không hề tỏ ra hối lỗi vì những việc đã xảy ra. Ngược lại tôi phải chịu những ánh mắt khinh thường ghẻ lạnh của xã hội. Tại sao tôi lại bị khinh miệt vì việc nói cho mọi người biết chính chồng mình là kẻ cưỡng hiếp”, người vợ đáng thương nghẹn ngào. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 6/3/2018.

