Âm mưu đê hèn của gã chồng đứng canh cho bạn làm nhục vợ thâu đêm

(Dân Việt) Sự việc xảy ra cho đến tận bây giờ vẫn khiến dư luận căm phẫn, bất bình với âm mưu “bẩn thỉu” của kẻ được gọi là chồng. Theo đó, khi không thể trả cho bạn khoản nợ 1,7 triệu đồng, hắn đã nghĩ ra cách “dâng” người vợ của mình cho bạn hiếp dâm để trừ nợ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Không thể trả khoản nợ 1,7 triệu đồng, người chồng đã để chủ nợ cưỡng hiếp vợ mình. “Kịch bản” bẩn thỉu Người chồng đốn mạt này là Naresh Kumar (30 tuổi ở thị trấn Loni, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ). Được biết, Kumar đã mượn 5.000 rupee (tương đương 1,7 triệu đồng) của người bạn Tinku Verma sống trong cùng thị trấn. Dù đã lâu nhưng vẫn chưa thấy Kumar trả lại, Verma liên tục nhắc lại món nợ này. Tuy nhiên, bản tính cờ bạc khiến anh ta không thể kiếm ra tiền trả cho bạn khoản nợ đó. Cuối cùng, hắn đã nghĩ ra cách sẽ “dâng” người vợ 26 tuổi cho Tinku để trừ nợ. Tối 29/9/2016, vào khoảng 23 giờ 45 phút, Kumar đưa Verma về nhà của hai vợ chồng lúc rồi cùng nhau nhậu. Đến khi đã ngà ngà say, cả hai cùng đứng dây. Lúc này, cô vợ đang ngủ trong buồng nhưng vẫn lờ mờ nhận ra có người đang bước tới. Tưởng là chồng, cô vẫn tiếp tục nằm yên. Tuy nhiên, khi người đàn ông chui vào chăn và ôm cô, người vợ vội vùng dậy vì nhận ra người lạ. Trước mặt cô lúc này là Tinku Verma. Sợ hãi, nạn nhân dùng hết sức đẩy hắn ra và hét lên gọi chồng nhưng thay vì tới cứu, Kumar xông vào đánh vợ tới tấp vì tội không nghe lời khiến cô mình mẩy tím bầm. Nạn nhân bị tấn công bất ngờ, lại không thể chống trả nổi sức của hai gã đàn ông nên đành nằm yên chịu trận. Thấy tình hình có vẻ êm xuôi, Kumar đi ra ngoài canh cửa cho bạn thực hiện hành vi đồi bại với vợ mình. Gần như suốt đêm hôm đó, nạn nhân phải chịu đựng trong đau đớn. Gần sáng, thỏa mãn xong dục vọng thấp hèn, Tinku để mặc nạn nhân nằm đó rồi đi về. Nhưng nỗi ê chề của cô vợ đáng thương vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi tiễn bạn ra cửa, Kumar ngay lập tức bước vào phòng tiếp tục bắt vợ phục vụ mình. Cơn phẫn uất dồn nén, cô không chấp nhận thì liền bị chồng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Cuộc hôn nhân bất hạnh Ngày hôm sau, do quá phẫn uất nên người vợ đã đến đồn cảnh nộp đơn tố cáo hành động bỉ ổi của chồng và bạn chồng. Trong đơn tố cáo gửi cho cảnh sát, người vợ viết: “Vì chồng tôi không có tiền trả nợ nên anh ta đã để Tinku cưỡng hiếp tôi để trừ nợ... Sau khi Tinku ra về, chồng tôi còn cưỡng hiếp tôi”. Một cảnh sát địa phương, người xử lý vụ tố cáo, cho biết: “Ban đầu, Naresh Kumar phủ nhận cáo buộc nhưng Tinku đã thừa nhận anh ta có những hành động đụng chạm nạn nhân. Khi Tinku thực hiện hành vi cưỡng hiếp, Kumar còn đứng canh cửa ở bên ngoài”. Theo lời khai của Tinku, sự việc hoàn toàn được Kumar lên kế hoạch. Cuối cùng, đối tượng đã đã phải cúi đầu thú nhận hành vi phạm tội của mình. Tinku Verma và vợ có chung với nhau hai con. Tuy nhiên, ngay từ ngày mới về nhà chồng, người phụ nữ 26 tuổi thường xuyên bị chồng bạo hành, cuộc sống chẳng khác nào tù ngục. Khi sống với nhau, cô mới phát hiện chồng mình thực chất là kẻ đổ đốn, rượu chè, cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Thường xuyên thua bạc, của nả trong nhà cứ thế liên tiếp “đội nón ra đi”. Và cũng kể từ đó, ba mẹ con cô sống trong chuỗi ngày của những trận đòn vô cớ từ người chồng vũ phu. Không vừa lòng với ai điều gì gã chồng lại về lôi vợ ra đánh đập, thua bạc cũng về trút hết lên đầu vợ. Bao nhiêu năm lấy chồng là bấy nhiêu năm người vợ tội nghiệp phải chịu những trận đòn vô lý từ chồng. “Những lần anh ta khóa trái cửa để đánh tôi vì sợ tôi chạy thoát ra ngoài hô hoán với mọi người nhiều không nhớ nổi”, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt già hơn cái tuổi 26 của cô. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 8/2/2018.

