Âm mưu ghê người của gã chồng lấy cắp 1 quả thận để bù tiền hồi môn

(Dân Việt) Bị đau bụng nhập viện, nữ bệnh nhân được chỉ định mổ ruột thừa. Hai năm sau, cô mới tá hỏa phát hiện mình đã bị cắt mất một quả thận khiến sức khỏe sa sút trầm trọng. Đằng sau câu chuyện thật như đùa này là âm mưu của cả một gia đình.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Rita Sarkar đau đớn trước hành vi nhẫn tâm của chồng và gia đình anh ta. Mổ ruột thừa, mất cả thận Đó là trường hợp của cô Rita Sarkar, 28 tuổi, sống tại quận Murshidabad, bang West Bengal, Ấn Độ. Cách đây 3 tháng, Rita đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Đã mấy ngày trôi qua mà tình trạng của cô không thuyên giảm, nhưng khi đề cập chuyện này với chồng mình là Biswajit Sarkar và nhờ anh đưa đi khám, ngay lập tức Biswajit nhảy ngược lên cho rằng không cần thiết. Ngày hôm sau, mẹ chồng cô mang về một nắm lá bảo Rita đun lấy nước uống. Dù vậy, cô vẫn không cảm thấy khá hơn. Người phụ nữ này sau khi nói chuyện với bố mẹ đẻ đã được người thân đưa đến bệnh viện North Bengal theo dõi. “Tại đây, khi tình cờ nghe kỹ thuật viên siêu âm thắc mắc sao chỉ thấy một quả thận, tôi bỗng hốt hoảng hỏi lại. Bác sĩ nói phải điều trị gấp cho tôi đã còn việc đó tính sau”, Rita kể. Sau khi sức khỏe cô đã ổn định, gia đình Rita Sarkar được các bác sĩ chẩn đoán cô đã bị mất một bên thận phải. Quá sốc, Rita quyết định tới một vài bệnh viện lớn hơn để kiểm tra lại nhưng vẫn nhận được kết luận tương tự. Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, phải đến khi các bác sĩ hỏi cô gần đây có tham gia vào cuộc phẫu thuật nào không thì Rita Sarkar mới nhớ đến 2 năm trước. "Hồi đó, tôi cũng bị đau bụng dữ dội nên được chồng đưa đến một cơ sở y tế tư nhân tại Kolkata khám. Tại đây, tôi được thông báo rằng phải phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng", Rita nhớ lại. Sau ca mổ, bác sĩ cho biết ca mổ đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, trở về nhà, cơn đau vẫn kéo dài và còn trầm trọng thêm. "Chồng tôi cảnh báo tôi không được tiết lộ về cuộc phẫu thuật ở Kolkata với bất kỳ ai. Tôi đã van xin anh ta đưa tôi đến bác sĩ để chữa trị nhưng đều bị lờ đi", Rita nói thêm. Kể từ ngày đó, sức khỏe của Rita Sarkar càng trở nên xấu hơn mà không rõ nguyên nhân. Sự thật đau lòng "Dù vậy, đó là một ca phẫu thuật ruột thừa, tại sao thận của tôi lại biến mất?", Rita thắc mắc. Nhưng rồi không khó để cô nhận ra vấn đề sau khi nghĩ lại những gì đã diễn ra trong 2 năm qua. “Chính chồng tôi và gia đình anh ta đã lên kế hoạch lấy cắp thận của tôi”, Rita Sarkar nói trong đau đớn. Rita Sarkar và Biswajit Sarkar kết hôn đã 12 năm và có với nhau một con trai 11 tuổi. Tuy nhiên, bao nhiêu năm bước chân về nhà chồng là bấy nhiêu năm cô bị chồng và cả gia đình mình thường xuyên chì chiết, hành hạ vì số của hồi môn ít ỏi cô mang theo. "Khi đó, tôi mới hiểu vì sao chồng tôi buộc tôi giữ im lặng về cuộc phẫu thuật. Anh ta đã lừa bán đi quả thận của tôi vì gia đình tôi đã không đáp ứng đủ khoản hồi môn". Người phụ nữ khốn khổ sau đó đã nộp đơn tố cáo chồng Biswajit Sarkar, anh chồng là Shyamal và mẹ chồng – bà Bularani. Tại đồn cảnh sát, người chồng vô lương tâm khẳng định rằng chính Rita đã hiến tặng quả thận cho một người đến từ bang Chhattisgarh. "Cô ta còn ký đơn chấp thuận", Sarkar biện minh. Trong khi đó, Rita nói: "Tôi chẳng biết gì về chuyện này. Chắc chắn tôi đã bị chuốc thuốc và không nhớ mình có ký bất kỳ giấy tờ gì". Cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các nghi phạm cũng phải cúi đầu thừa nhận đã lợi dụng tình trạng không tỉnh táo vì thuốc mê của Rita để ép cô ký vào giấy tự nguyện hiến tặng. Sau đó, họ đã bán quả thận cho một doanh nhân tại bang Chhattisgarh. "Tôi từng là một người khỏe mạnh, nhưng giờ tôi chẳng làm được gì cả. Thận trái của tôi cũng không được khỏe. Cho đến giờ tôi cũng không thể tưởng tượng rằng người chồng tôi chung sống với nhau bao nhiêu năm lại có thể làm việc vô nhân tính với mình đến như vậy", Rita đau buồn nói. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 10/2/2018.

Tag: phu nu an do, tin tuc an do, bao hanh phu nu, an ninh the gioi, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn