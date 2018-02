Án mạng kinh hoàng: Xác chết không tay với nhiều gậy, đá... trong vùng kín

(Dân Việt) "29 năm trong nghề, tiến hành khoảng 30000 cuộc khám nghiệm nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào tàn bạo như vậy”, vị bác sĩ pháp y đã phải thốt lên khi chứng kiến thi thể không tay với vô số gậy, đá và bao cao su bên trong vùng kín.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Chân dung nạn nhân xấu số. Xác chết không nguyên vẹn của người phụ nữ tâm thần Vào sáng ngày 4/2/2015, người dân sống xung quanh khu vực đường cao tốc ở ngôi làng Bahu Akbarpur thuộc thị trấn Rohtak, bang Haryana (Ấn Độ) bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ mất hai cánh tay đang trong quá trình phân hủy. Nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y thi thể nạn nhân. Các bác sĩ phải mất tới năm giờ để khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp tập thể rồi bị tra tấn đến chết. Hai cánh tay bị chặt đứt, trong hậu môn có hai hòn đá lớn. Hộp sọ bị vỡ và rất nhiều vết thương trên khắp hai bên đùi và ngực. Ngoài ra, hai chiếc gậy dài 16cm và 4cm cùng một số bao cao su cũng được tìm thấy bên trong âm đạo bị tổn thương nghiêm trọng của nạn nhân xấu số. "Trong 29 năm qua, tôi đã giám sát và tiến hành khoảng 30.000 cuộc khám nghiệm nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp kinh hoàng như vậy. Những vết thương cho thấy các thủ phạm đã đập vào đầu nạn nhân bằng một vật nặng khiến cô bất tỉnh, sau đó chúng thay phiên cưỡng hiếp cô", bác sĩ SK Dattarwal, bác sĩ pháp y trưởng của cảnh sát địa phương, cho biết. Cơ quan chức năng sau đó đã khẩn trương thông báo rộng rãi trên địa bàn và các khu vực lân cận để xác định nhân thân. Theo đó, nạn nhân 28 tuổi, là người mắc bệnh tâm thần và đang điều trị ở một trung tâm tại thành phố Haldwani, bang Uttaranchal. Cách đây vài tháng, cô đến Rohtak để thăm chị gái và ở lại chơi cho đến khi xảy ra vụ việc. Được biết, nạn nhân mất tích từ ngày 1/2 trong khi trước đó chị gái cô vẫn thấy em mình đang xem tivi ở nhà. Lời khai ghê rợn Một làn sóng phẫn nộ dâng cao trong dân chúng Ấn Độ. Trong ngày 9/2, hàng trăm người đã biểu tình, chặn một phần đường cao tốc ở Haryana để lên án vụ hiếp dâm, đồng thời thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân. Các nghi phạm hiếp dâm khi bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát cho biết ban đầu họ không có bất kỳ manh mối nào về danh tính của những kẻ hiếp dâm. "Chúng tôi đã thành lập cả một đội gồm các nhà điều tra giỏi nhất của thành phố để truy tìm thủ phạm", đại diện cảnh sát nói. Một phần thưởng trị giá khoảng 35 triệu cũng được trao cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về nhóm hung thủ. Cuối cùng, sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát đã xác định được 9 nghi phạm của vụ án. Trong đó, 8 nghi phạm đều ở ngôi làng cách thủ đô New Delhi khoảng 80 km gồm: Padam Singh (39 tuổi), Manvir (21 tuổi), Sarvar alis Billu (30 tuổi), Rajesh (21 tuổi), Pawan Kumar (26 tuổi), Sunil Sheela (24 tuổi), Sunil Kumar (37 tuổi) và Santosh Nepali (16 tuổi). Nghi phạm thứ 9 - Sombir, 22 tuổi, đã tự tử trước khi cảnh sát đến nơi. Tại đồn cảnh sát, tất cả đã thú nhận hành vi của mình. Theo đó, khi biết được nạn nhân đang ở nhà một mình, 9 tên đã xông vào bắt cóc ra một khu vực vắng vẻ và thay nhau cưỡng hiếp cô. Khi người phụ nữ chống trả, chúng đã dùng gạch đập đầu đến khi cô bất tỉnh. "Một trong số bọn chúng đã trói hai tay nạn nhân lên đầu, hai tên khác giữ chân cô để những tên còn lại thau nhau hãm hiếp”, cảnh sát cho biết. Sau đó, chúng tra tấn cô đến chết bằng cách chặt tay, nhét các dị vật vào hậu môn, vùng kín. Với hành vi không còn tính người, 7 trong số 8 tên “ác quỷ” đã phải nhận mức án cao nhất – tử hình bằng cách treo cổ, tên còn lại là Santosh Nepali còn trong độ tuổi vị thành niên nên thoát tội chết nhưng cũng phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 20/2/2018.

