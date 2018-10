Ăn mừng bằng ma túy khi vừa ra tù, "yêu râu xanh" hãm hiếp nam sinh đến ngất xỉu

(Dân Việt) Trong cơn “phê”, người đàn ông lờ đờ nhìn thấy một nam sinh đeo balo đang đạp xe vội vã trên con đường vắng vẻ. Ngay sau đó, đối tượng phóng xe vượt lên đón đầu và tóm lấy cậu bé.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Craig Dillon phạm tội hiếp dâm khi đang “phê” thuốc. Buổi tối kinh hoàng 20h30 một ngày đầu tháng 9/2007, sau buổi tối vui vẻ tại nhà người bạn thân ở Knotty Ash (thuộc thành phố Liverpool, hạt Merseyside, Anh), Bronson Blessington (16 tuổi) lấy xe đạp trở về nhà như đã hứa với bố mẹ trước lúc đi. Quãng đường về nhà chỉ mất khoảng 15 phút nhưng mãi tới 21h30 vẫn chưa thấy con trở về, cũng chẳng gọi điện thông báo. Đây là điều không bình thường bởi từ trước tới nay Bronson là một cậu bé ngoan ngoãn và rất đúng giờ. Gọi điện tới nhà người bạn, bố mẹ cậu càng lo lắng khi được biết Bronson đã ra về từ 1 tiếng trước. Suốt mấy tiếng tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, quá lo lắng, gia đình A chuẩn bị đi báo cảnh sát thì Bronson trở về. Phát hiện con trai mình có nhiều bất thường nên gia đình gặng hỏi, Bronson đã kể lại toàn bộ sự việc. Theo đó, khi gần tới gần nhà, cậu liền bị một người đàn ông cao to lao tới chặn lại. Nhanh chóng, cậu nhận ra người này chính là hàng xóm Craig Dillon (21 tuổi). Sau đó, Dillon dùng vũ lực kéo cậu vào khu vực công viên ngay đó và khống chế, uy hiếp rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho nạn nhân van xin chống cự. Thời điểm đó, khu vực này rất vằng vẻ nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Thỏa mãn xong, “yêu râu xanh” rời khỏi hiện trường, bỏ mặc cậu bé lúc này đang ngất xỉu vì sợ hãi. Một lúc sau, Bronson dần tỉnh lại và cố gắng trở về nhà. Hối hận sau lần “phê” thuốc Hôm sau, gia đình Bronson đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Craig Dillon đến cảnh sát. Sau nhiều lần quanh co chối tội, yêu râu xanh cuối cùng đã nói sự thật. Dillon thừa nhận hãm hiếp nam sinh 16 tuổi nhưng không nhớ chi tiết mọi chuyện diễn ra như thế nà,o bởi lúc đó đang “phê” thuốc sau khi uống rượu và dùng ma túy. Người dân quanh đây không ai là không biết tới Craig Dillon và những thành tích bất hảo. Dillon dính vào ma túy từ nhiều năm nay, thời gian ở trong trại cai nghiện nhiều hơn ở nhà và không ít lần suýt mất mạng vì sốc thuốc. Trước ngày xảy ra vụ án, Craig Dillon vừa được phóng thích sau một thời gian bị bắt vì tội gây rối. Sau khi ra tù, nhiều người bạn đã gọi điện chúc mừng và gợi ý Dillon tổ chức tiệc tùng. Cuộc vui kéo dài suốt từ đêm hôm trước với rượu mạnh, ma túy và đến tối hôm sau, nam thanh niên này mới ngật ngưỡng bước ra ô tô trở về nhà. Trong cơn “phê”, người đàn ông lờ đờ nhìn thấy một nam sinh đeo balo đang đạp xe vội vã trên con đường vắng vẻ. Ngay sau đó, đối tượng phóng xe vượt lên đón đầu và tóm lấy cậu. Làm việc với cảnh sát, Dillon khai nhận, sau những lần sử dụng ma túy, thuốc lắc, anh ta luôn bị ám ảnh, ảo giác. Đã không ít lần, Dillon cầm dao, cầm gậy chửi bới, dọa dẫm những người trong gia đình. Khi bị xét hỏi về hành vi phạm tội của mình, Dillon tỏ ra ăn năn:: “Tôi rất hối hận. Mọi thứ diễn ra trong vô thức, lúc đó tôi không biết mình đang làm gì”. Dù vậy, với hành vi hiếp dâm nam sinh 16 tuổi của mình, Craig Dillon sau đó đã bị giam giữ vô thời hạn. -------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 7/10/2018.

