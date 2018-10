Ảnh thủ lĩnh sừng sỏ IS bị tóm sống ở Iraq

(Dân Việt) Các lực lượng an ninh của Iraq đã bắt giữ một thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sừng sỏ ở thành phố al -Fallujah.

Thủ lĩnh IS sừng sỏ bị an ninh Iraq tóm gọn. Tên thủ lĩnh quân sự khét tiếng của IS vừa bị bắt được xác định tên là "Abu Hassan al-Ani". Hắn bị các lực lượng an ninh Iraq bắt giữ ngày 19.10 trong một cuộc hành quân đặc biệt tại thành phố al -Fallujah. "Chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp của các nguồn tin của chúng tôi sau khi al-Ani vào Iraq từ Thổ Nhĩ Kỳ", tuyên bố của lực lượng an ninh Iraq cho biết. Việc bắt giữ Abu Hassan al-Ani là đón giáng mạnh vào khủng bố IS ở al-Anbar. Theo các nguồn tin, al-Ani là thủ lĩnh hàng đầu của các phần tử IS chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát ở tỉnh al-Anbar. Kể từ khi được giải phóng khỏi IS vào cuối năm 2017, tỉnh al-Anbar xảy ra ​​một loạt vụ ám sát tàn bạo nhắm vào các cá nhân và nhân vật địa phương đang làm việc với chính phủ Iraq. Việc bắt giữ thành công al-Ani được xem là một đòn đau vào các phần tử ở al-Anabr. Tuy nhiên, những kẻ khủng bố còn lại có khả năng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vì nhiều tên trong số chúng rất có kinh nghiệm và có thể hoạt động độc lập.

