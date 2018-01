Bạn có thể ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump nếu chịu chi số tiền này

(Dân Việt) Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu dịp kỷ niệm một năm nhậm chức vào ngày 20.1 tới bằng một hoạt động nhằm gây quỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania và con trai Barron đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mở tiệc kỷ niệm 1 năm ngày nhậm chức tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình tại Florida vào ngày thứ bảy (20.1).

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông từng nói với báo chí rằng, ông đã nghĩ đến việc tổ chức ăn mừng kỷ niệm 1 năm đắc cử song không thành vì khi đó ông có chuyến công du dài ngày tới châu Á.

Do vậy, ông quyết định mở tiệc kỷ niệm tròn 1 năm ngày nhậm chức. Sự kiện do by Ronna Romney McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Cộng hòa quốc gia chủ trì.

Trump Victory, quỹ vận động tranh cử của ông Trump đang phát hành những tấm vé cho khách mời cũng như bán cho bất kỳ ai có nhu cầu.

Cặp vé thấp giá có giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Bất kỳ ai bỏ ra số tiền này được dùng bữa tối và chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với 250.000 USD, khách mời có thể ngồi bàn tròn và trao đổi cùng ông Trump.

Bất kỳ ai cũng có thể chụp ảnh, ăn tối cùng ông Trump nếu mua vé 100.000 USD.

Trước đó, ông Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử bằng một một chương trình gây quỹ. Những người ủng hộ chỉ cần quyên góp 3 USD là sẽ có cơ hội sở hữu cặp vé dự tiệc kỷ niệm ở Mar-a-Lago.

Ngay từ khi nhậm chức, ông Trump đã tích cực vận động cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2021. Chỉ trong 3 quý đầu năm 2017, quỹ của ông đã vận động được hơn 11 triệu USD. Con số này cao hơn nhiều so với gần 300.000 USD mà cựu Tổng thống George W. Bush vận động trong 2 năm đầu tại nhiệm.

Hiện chưa rõ kế hoạch tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để tổ chức tiệc mừng của Tổng thống Trump có bị thay đổi hay không. Bởi chính phủ Mỹ có thể sẽ phải đóng cửa vào đêm nay, trong trường hợp Thượng viện không thông qua ngân sách chi tiêu ngắn hạn.

Các cố vấn của ông Trump tin rằng Thượng viện sẽ phải thông qua ngân sách chi tiêu ngắn hạn, vậy nên ông Trump sẽ sớm rời Washington, nguồn tin thân cận nói trên Bloomberg.