Bàng hoàng xác chết lõa thể của bé gái với thanh gỗ dài trong hậu môn

(Dân Việt) Ngủ dậy mà không thấy con gái đâu, người mẹ đáng thương điên cuồng tìm kiếm khắp nơi và sốc nặng sau khi chứng kiến thi thể con trong tình trạng “không mảnh vải che thân” nằm trong một vũng máu bên vệ đường.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Geeta Devi đau đớn trước cái chết thương tâm của con gái. Cái chết đau đớn của cô bé 5 tuổi Khoảng 6 giờ sáng ngày 8/12/2017, người dân đi đường hốt hoảng khi phát hiện thi thể trần truồng của một bé gái bên đường, lẫn trong đám cỏ dại tại khu vực huyện Hisar, Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát địa phương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt tại hiện trường để xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cảnh sát cho biết cô bé có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và tra tấn dã man với rất nhiều vết thâm tím được phát hiện trên cơ thể. Không những thế, sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, hung thủ còn nhét một que gỗ dài 24cm từ phía hậu môn của nạn nhân. "Nạn nhân tử vong do bị nhét dị vật vào người. Que gỗ đó đã khiến bé bị vỡ ruột, tổn thương vùng kín và tử cung nghiêm trọng, chảy máu rồi dẫn đến tử vong", bác sĩ pháp y Reetu Gupta cho hay. Trong khi đó, tại khu ổ chuột huyện Hisar, Geeta Devi (30 tuổi) và chồng là Ramesh Kumar (32 tuổi) điên cuồng tìm con gái khắp nơi. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng, một người phụ nữ hốt hoảng chạy nhanh tới thông báo rằng cô vừa nhìn thấy xác cô con gái 5 tuổi của họ trong một vũng máu cách nhà khoảng 4km. Được biết, bé gái 5 tuổ i“mất tích vào tối ngày 8/12 sau khi Geeta không thấy con gái cô nằm ngủ cùng chị gái 8 tuổi và cậu em trai 3 tuổi trong ngôi nhà tạm bợ của họ tại khu ổ chuột. “Chúng tôi ăn tối vào lúc 8 giờ tối hôm đó và đi ngủ vào lúc 9 giờ tối như thường lệ. Cháu nói rằng sẽ thức dậy để chơi trò trốn tìm với tôi. Cháu rất thích chơi với các anh chị em trong nhà. Cháu vốn là đứa trẻ rất đáng yêu”, Geeta nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng bên con. Nỗi đau bậc sinh thành Geeta Devi đã khóc thét lên khi nhớ lại lúc cô nhìn thấy thi thể của con gái trong tình trạng “không mảnh vải che thân” nằm bên vệ đường và bị một vật nhọn xuyên vào người tới chết. Cả gia đình này giờ đây đã thiếu đi một thành viên. "Tôi vội vã đến đó và sốc nặng khi thấy cơ thể con gái bé bỏng nằm trần truồng, máu ở khắp mọi nơi và có một thanh gỗ ở hậu môn con. Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng đó và đã ngất đi”, Geeta buồn rầu nói. Sáng sớm hôm đó khi thức dậy mà không thấy con đâu, Geeta điên cuồng lao ra đường, vừa đi vừa khóc, sang tất cả hàng xóm hỏi xem họ có nhìn thấy cô bé. Chồng cô đạp xe khắp nơi, đến các đồn cảnh sát, các bến tàu, bến xe, bệnh viện, trại trẻ em với hy vọng sẽ tìm được con. Ramesh Kumar, người đàn ông gày gò đen đúa nhất định không tin vào điều tồi tệ nhất đã xảy ra với con gái mình. Giờ đây, Geeta đang sống với cảm giác tội lỗi, ân hận vì đã không thức dậy vào ban đêm. “Tôi thường thức dậy ít nhất một lần vào ban đêm. Nhưng hôm đó, tôi đã ngủ quên. Sao lại có kẻ nhẫn tâm đến mức làm chuyện đó với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy chứ?”. “Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án bé gái bị sát hại và bước đầu đã xác định được nghi phạm là một kẻ sống gần nhà nạn nhân. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục điều tra để sớm đưa vụ việc ra tòa án”, cảnh sát trưởng Manisha Choudhary cho biết. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 8/3/2018.

Tag: ky an the gioi, ky an, hiep dam, an do, xac chet loa the, loa the, thanh go dai