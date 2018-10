Brazil: Nhân viên an ninh gí súng bắn chết người rồi thản nhiên bỏ đi

(Dân Việt) Đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy nhân viên an ninh bắn người vào đầu rồi bình thản bỏ đi không rõ lý do.

Theo Mirror, video cho thấy nhân viên an ninh Wallas Gomes de Lima tiến đến gần Guilherme Alves Pereira và chĩa súng vào đầu người đàn ông này. Pereira thấy vậy liền quay lưng, giơ hai tay lên đầu. Hai người nói với nhau vài câu rồi Lima bất ngờ bóp cò. Khi nạn nhân ngã xuống, Lima tiếp tục bắn thêm hai phát nữa rồi bình thản bỏ đi. Cảnh tượng được ghi lại tại một chốt kiểm tra an ninh ở Goias, Brazil. Các nhà điều tra tin rằng nạn nhân trước đó đã cãi nhau với nhân viên an ninh. Giấy tờ tùy thân của người này bị ném vào sọt rác, trong khi Lima lẽ ra không được làm như vậy. Nhân viên an ninh chĩa súng vào đầu nạn nhân. Phát ngôn viên cảnh sát, Ricardo Chueire, nói: “Nhân viên an ninh đã ném giấy tờ của nạn nhân vào sọt rác, bắt người này phải cúi xuống nhặt”. Cảnh sát hiện đang truy lùng Lima. Nhân viên an ninh này đã bỏ trốn ngay sau đó. Lima bình thản bỏ đi sau khi bắn 3 phát vào đầu nạn nhân. Nhà điều tra Vinicius Penna không loại trừ khả năng Lima có đồng phạm. “Các nhân viên an ninh đứng gần đó không can thiệp, trong khi lẽ ra họ phải hành động”. Người bác của nạn nhân nói với các phóng viên: “Cảnh sát hãy làm rõ vụ việc và mong rằng những người liên quan sẽ phải nhận bản án thích đáng”.

