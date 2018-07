Búp bê tình dục Trung Quốc đột phá không ngờ

(Dân Việt) Công ty Trung Quốc sản xuất búp bê tình dục đã đạt được những bước cải tiến đột phá khi sử dụng máy in 3D để quét và tạo ra bản sao búp bê tình dục giống hệt con người.

Một công ty sản xuất búp bê tình dục Trung Quốc đang sử dụng công nghệ in, quét 3D để tạo ra các bản sao búp bê tình dục “được phát triển từ một con người thực sự”.

Các nhà phát triển tại DS Doll đang chế tạo búp bê tình dục tiên tiến với trí thông minh nhân tạo (AI) và chuyển động toàn thân tại xưởngở Dalian, một thành phố cảng ở phía đông bắc Trung Quốc.

Công ty, một trong những nhà sản xuất búp bê tình dục hàng đầu của Trung Quốc hiện nay, đang tiến tới sản xuất hàng loạt và bán cho khách hàng trên khắp thế giới.

Nhóm các nhà nghiên cứu búp bê tình dục của DS Doll đã bắt đầu thực hiện các kỹ thuật sản xuất tiên tiến để tăng tốc độ và hiệu quả sản xuất.

Quản lý tiếp thị của DS Doll- Sam nói với Daily Star Online rằng, in 3D là một phương pháp mà công ty đã áp dụng để tạo ra các bộ phận cho các búp bê tình dục.

Cuối cùng, DS Doll đang nhắm đến việc tích hợp công nghệ in 3D vào quy trình sản xuất của nó, cho phép hãng chế tạo số lượng lớn các robot sex với tốc độ nhanh chóng, Sam nói.

Để in một đối tượng, các thiết kế 3D được tạo ra trên phần mềm máy tính được tải lên máy, thường là thông qua một thanh bộ nhớ, để tạo lớp vật liệu từng lớp. Sản phẩm cuối cùng được tạo thành từ hàng nghìn lát nguyên liệu thô trong một quá trình được gọi là sản xuất phụ gia.

Sam cho biết công nghệ in 3D của DS Doll có khả năng tạo ra bản sao búp bê tình dục của con người bằng cách quét toàn bộ phần thân của chúng vào phần mềm.

Sam nói: “Máy in 3D hoạt động bằng cách phát triển hình dạng của phần cụ thể trong phần mềm máy tính và sau đó chuyển sang máy in.

“Nó cũng được kết nối với một máy quét 3D có thể được sử dụng để quét các bộ phận đầy đủ trong cơ thể một người, từ đó để nhân rộng. Loại công nghệ này là tuyệt vời cho việc tạo ra cơ thể búp bê mới và khuôn mặt khi chúng có thể được phát triển từ một con người thực sự."

Sam tin rằng in 3D sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình sản xuất do tính chính xác và hiệu quả kinh tế. Sam cũng nói thêm rằng, công nghệ in 3D có thể tạo ra những con búp bê tình dục giống hệt những người nổi tiếng như các minh tinh màn bạc Hollywood ngoài đời, song cần phải có sự chấp thuận trước khi in.

Tiến sĩ David Levy, tác giả của tình yêu và tình dục với robot, đã nói rằng con người sex với búp bê mang diện mạo của người nổi tiếng đã trở thành một nhu cầu trên thực tế.